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Hamilton: "Red Bull, uzun sürüşlerde tur başına 1 saniye daha hızlıydı, Aston ikinci gibi duruyor"

Bahreyn Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen ilk iki antrenman seansında umduğunu bulamayan Lewis Hamilton, uzun sürüşlerde Red Bull'dan tur başına 1 saniye kadar daha yavaş olduklarını belirtirken; Ferrari'nin uzun sürüş temposunun beklediğinden yavaş olduğunu da ekledi.

Can Çarpıcı
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Hamilton: "Red Bull, uzun sürüşlerde tur başına 1 saniye daha hızlıydı, Aston ikinci gibi duruyor"
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Bahreyn'de cuma günü geride kalırken, günün en hayal kırıklığı yaratan ekiplerinden birisi Mercedes oldu. Ne ilk seansta ne de ikinci seansta etkileyici bir performans göstermeyen Alman ekip, Hamilton'a göre, "geçen yıla kıyasla aynı yerde kalmış gibi duruyor". 

2023'te 8. şampiyonluğunu kovalayan İngiliz pilot, takımın geçirdiği cuma gününden memnun değildi. Ne uzun sürüş ne de tek tur temposuyla mutlu olmayan Hamilton, geçen seneyle aynı yerde olduklarını söylüyor ve "ayar anlamında iyi bir seviyede olduğundan" yarın fazla zaman gelmeyeceğini de ekliyor. 

Mercedes için zorlu geçen seansın ardından Hamilton'a, "Bugün pistte ne öğrendin?" sorusu yöneltildi.

İngiliz pilot, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Bugün pistte zirveden oldukça uzak olduğumuzu öğrendik. Testlerde bunu zaten biraz da olsa biliyorduk ama fark büyük. Pistte yapabildiğim her şeyi yapmaya çalışıyorum ama durum böyle. Çalışmaya devam etmeliyiz. 

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Mercedes pilotu, uzun sürüşlerde Red Bull'dan tur başına 1 saniye kadar daha yavaş olduklarını dile getirdi ve ekledi: "Ne uzun sürüşler ne de kısa sürüşler iyiydi."

"Dürüst olmam gerekirse ikisi de çok ama çok benzerdi. Sadece uzun sürüşlere baktığımızda, Red Bull bizden tur başına bir saniye daha hızlıydı. Ferrari'nin ikinci sırada olduğunu düşünüyordum ama uzun sürüşlerde onlara oldukça yakındık."

"Aston ikinci sırada gibi durdu. Biz de 3 ve 4. sıra arasındaydık. Yani geçtiğimiz yılla aynı yerdeyiz hatta biraz daha geride dahi olabiliriz. Yani evet, yapmamız gereken çok iş var."

"Bence aracı ayar anlamında getirebileceğim en iyi noktaya getirdim ama bazı yerlerde küçük değişiklikler yapmaya devam edeceğiz ki bunlar milisaniyeler getirecekler, 1 saniyelik farkı kapatmayacaklar."

"Yine de başımızı öne eğip bu gece çalışacağız, verilerin üzerinden geçeceğiz. Çalışmaya devam edip yarın için gelişmeye çalışacağız." 

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images


 

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