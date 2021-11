Hamilton: “Uzun süre sonra pole almak çılgınca”

Mercedes sürücüsü Hamilton, Interlagos pistindeki sıralama turlarının üç bölümünde de en hızlı isim oldu ve cumartesi günkü sprint sıralama yarışına ilk sıradan başlama hakkı kazandı.

Sıralama turlarının ardından konuşan Hamilton, “Öncelikle, tekrar Brezilya’ya döndüğüm için çok mutluyum.”

“Burada çalışanlardan biri, kaskımdaki Senna renklerini ve bayrağını daha sık kullanmam gerektiğini söyledi. Çünkü uzun süre sonra ilk kez pole pozisyonundayım.”

“Tüm takıma çok teşekkürler, çünkü ben de çok çalışıyordum. Bir yarıştan diğerine gelmek, tüm aracı söküp yeniden bir araya getirmek çok çılgınca.”

“Ancak bugün iyi bir sıralama seansı geçirdik. Bundan çok memnunum. Yarış için ceza aldık ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

“Burada öndeki aracı takip etmek kolay değil. Ancak sanırım Max, yarışa pole pozisyonunda başlayacak. Bu yüzden onu yakalamak çok zor olacak. Ancak yükselmek için elimden geleni yapacağım.”

“Yarının neler getireceğini bilmiyorum. Yarın hava sanırım daha iyi olacak, ki bu da işleri herkes için biraz zorlaştıracak.”

“Ancak minnettar hissediyorum. Bu çılgınca hissettiriyor, çünkü uzun zamandır bu noktada değildim. Bu yüzden, ilk sefermiş gibi hissettiriyor.” dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, celebrates with his team after securing pole for the Sprint race

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images