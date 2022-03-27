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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Hamilton: "Üzücü ama en azından bir puan aldım"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Suudi Arabistan GP'sini pite gelemediği için onuncu sırada tamamlamasının çok üzücü olduğunu ancak en azından bir puan aldığını söyledi.

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Hamilton: "Üzücü ama en azından bir puan aldım"
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Suudi Arabistan Grand Prix'si sıralama turlarında ilk bölümde elenen ve yarışa 15. sıradan başlayan Lewis Hamilton, 10. sırada finiş gördü.

Nicholas Latifi, yarışın ortalarına doğru duvara çarpınca güvenlik aracı devreye girdi.

Hamilton, güvenlik aracı döneminde pite girmedi çünkü yarışa sert lastikle başlamıştı. Bu sayede yedinci sıraya kadar çıktı.

Son bölümde ise Fernando Alonso güç kaybedip son virajın ardından yolda kalırken, Daniel Ricciardo da son virajın ardından sorun yaşamaya başladı. Bunun üzerine o da pite giremeden yolda kaldı.

Böylece sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Hamilton sanal güvenlik aracından faydalanmak istedi ve Mercedes kendisini pite çağırdı. Fakat Hamilton bu çağrıyı aldığında pit yolunun yanındaydı ve pite girmesi imkansızdı. Bu yüzden de fırsatı kaçırmış oldu. Sonuç olarak yarışı 10. bitirdi.

Mercedes, Bahreyn yarışında sert hamur lastiklerin işe yaramadığını ve memnun kalmadıklarını belirtmişti.

Hamilton, sert hamurun burada çalışıp çalışmadığı sorusuna, "İlk olarak lastik sıcaklığı yüzünden sıkıntı yaşadım ama daha sonra iyiye gitmeye başladı ve öndekilerle arayı kapatmaya başladım."

"Sanırım onlar orta hamurdalardı, performans kaybetmeye başladılar ve çok iyi bir ilk bölümdü."

"Zorluyordum ve sanırım yeni sert hamurda olan George ile aynı zamanı yapıyordum. O noktada çok iyi hissediyordum ama sonra araçlar durmaya başlayınca her şey mahvoldu."

"Takımla konuşmamız gerekiyor. Çok üzücü ama en azından bir puan aldım ve çok çalışacağız. İkimiz de takım için puan aldık." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton, araç hakkında şunları söyledi: "Son yarıştan bu yana pek bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum, sadece birkaç gün geçti."

"Bugün, son kısımda Haas'a yetişemedim. Yarışın başında Magnussen'i geçmiştim ama sonra fırlayıp beni geçtiler."

"Bu nedenle kesinlikle yapacak işlerimiz var ama harika bir takımım olduğunu biliyorum. Sadece başımızı önümüze eğip gelişmeye çalışacağız."

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