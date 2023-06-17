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Hamilton: "Umarım yarışta Alonso veya Verstappen'e baskı uygulayabiliriz"

Lewis Hamilton, sıralama turlarında %100 başarılı olduklarını hissetmese de yarışta Max Verstappen ve Fernando Alonso ile mücadele etmeyi umuyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Mercedes pilotları, Cumartesi günkü sıralama turlarında 4. ve 5. sıraları elde ettiler. Hamilton yarışa ikinci çizgide Alonso'nun yanında başlarken, George Russell ise bir sıra geride üçüncü çizgiden start alacak.

W14'ün tek turda rakipleri kadar hızlı olmadığı bilinse de, 2023 aracının yarış temposu Mercedes'in en güçlü özelliklerinden biri olarak görülüyor. 

Seansın ardından Hamilton, koşulların oldukça zor olduğunu ancak keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

"Çok zordu ama eğlenceliydi."

"Bu nesil araçla, lastiklere sıcaklık kazandırmak önceki yıllara göre çok daha zor. Araçlar çok sert ve çok hızlı, bu yüzden onları pistte tutmak zor oluyor."

"Doğru olanı yapmak için çok şey denedik ancak tamamen başarılı olduğumuzu sanmıyorum, yine de seansı bir şekilde atlattık."

"İkinci sırada olduğumuz için gerçekten minnettarım. Takım bu hafta sonu bizi oraya getirmek için harika bir iş çıkardı. Umarım yarış hızımız bugün gösterdiğimiz hızdan daha yüksek olur. Umarım yarışta Alonso ve Max ile mücadele ederiz ve en azından birine biraz baskı yapabiliriz."

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