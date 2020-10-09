Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
FP2:
00 Saat
:
56 Dakika
:
51 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Umarım Whitmarsh, McLaren ayrılığı konusunda beni affetmiştir!"

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Umarım Whitmarsh, McLaren ayrılığı konusunda beni affetmiştir!"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Luke Smith, Grand prix editor

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, uzun yıllar sonra McLaren'dan ayrılma şekliyle alakalı bir konuya açıklık getirdi ve o dönemde takım patronu olan Martin Whitmarsh'ın kendisini affetmiş olmasını umduğunu söyledi.

2007'de McLaren ile Formula 1'e giriş yapan ve daha ilk sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren Hamilton, 2008'de ilk şampiyonluğunu aldı ancak sonraki senelerde bir daha gerçek manada şampiyonluk mücadelesi veremedi.

Hamilton'ın McLaren ile imzaladığı anlaşma 2012 sonunda bitiyordu. O dönemde McLaren, Mercedes'ten daha iyi durumdaydı ancak o sene Hamilton, takım içerisinde birçok sorunla karşılaştı.

Merhum Niki Lauda'nın o sene yaptığı görüşmeler Hamilton'ın 2013 için Mercedes'le anlaşmasıyla sonuçlandı.

Hamilton, Eifel GP öncesinde o dönemde yaşananlara açıklık getirdi.

 

Hamilton, "O dönemde hayatımdaki en zor kararlardan birisini verdim. McLaren adına yarışıyordum ve uzun zamandır onlarlaydım. Onların ve Mercedes'in desteği olmasaydı, çok pahalı olduğu için Formula 1'e giremezdim çünkü aile olarak diğer insanların bu spora akıttığı miktarda paramız yoktu. Bu yüzden onlara sadıktım ancak o dönemde geleceğimi de düşünmek, neyin parçası olmak istediğime karar vermek zorundaydım."

"Muhtemelen çok fazla başarısı olmayan ancak büyüme aşamasında olan bir takımın parçası olmak istedim. Yeni bir şey istiyordum. Heyecan verici bir mücadeleydi ve tekrar kazanacağım günlere ne zaman döneceğimi bilmiyordum. Ancak gerçekten, o seviyeye bir noktada geleceğimize inanıyordum."

"Patronumu, özellikle Martin'i (Whitmarsh) aramak hayatımda yapmak zorunda kaldığım en zor çağrılardan birisiydi. Umarım artık beni affetmiştir! Bu kararımı artık anladığını düşünüyorum çünkü nihai olarak benim için doğru karar oldu. Bunun kişisel olarak doğru karar olduğunu biliyordum. Hayatınızda kimse size ne yapacağınızı söyleyemez. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ancak siz bilebilirsiniz. Kimse bu kararlarda sizi etkilememeli.  Ödevinizi iyi yaptığınız ve kendiniz için doğru olanı yaptığınız sürece kimse sizi etkileyemez. O dönemde bu şekilde doğru kararı verdim." dedi.

Slider
Liste

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
1/18

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
2/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
3/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton's dog

Lewis Hamilton's dog
4/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Valtteri Bottas, Mercedes F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Valtteri Bottas, Mercedes F1
5/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
6/18

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
7/18

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
8/18

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
9/18

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
10/18

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
11/18

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
12/18

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
13/18

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
14/18

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
15/18

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1
16/18

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
17/18

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1
18/18

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Verstappen: "Honda sonrası F1 geleceğini düşünmenin manası yok"

Önceki haber

Verstappen: "Honda sonrası F1 geleceğini düşünmenin manası yok"

Sonraki haber

Bir Mercedes çalışanında daha COVID-19 tespit edildi

Bir Mercedes çalışanında daha COVID-19 tespit edildi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar McLaren , Mercedes
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Eifel GP 1. antrenman seansı iptal edildi!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Eifel GP 1. antrenman seansı iptal edildi!

Hamilton: "Umarım Whitmarsh, McLaren ayrılığı konusunda beni affetmiştir!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Umarım Whitmarsh, McLaren ayrılığı konusunda beni affetmiştir!"

Bir Mercedes çalışanında daha COVID-19 tespit edildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bir Mercedes çalışanında daha COVID-19 tespit edildi

Verstappen: "Honda sonrası F1 geleceğini düşünmenin manası yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Honda sonrası F1 geleceğini düşünmenin manası yok"

Haug: "Schumacher'e bir koltuk verilmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haug: "Schumacher'e bir koltuk verilmeli"

Zamanlama, Perez’in 2021 koltuğuna mal olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Zamanlama, Perez’in 2021 koltuğuna mal olabilir

9-11 Ekim Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

9-11 Ekim Yarış Programı

Sainz, Schumacher'in kendisi için tehdit olmasından endişe duymuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Schumacher'in kendisi için tehdit olmasından endişe duymuyor

Son Haberler

Bir Mercedes çalışanında daha COVID-19 tespit edildi
F1 Formula 1 / Son dakika

Bir Mercedes çalışanında daha COVID-19 tespit edildi

Hamilton: "Umarım Whitmarsh, McLaren ayrılığı konusunda beni affetmiştir!"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Umarım Whitmarsh, McLaren ayrılığı konusunda beni affetmiştir!"

Verstappen: "Honda sonrası F1 geleceğini düşünmenin manası yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Honda sonrası F1 geleceğini düşünmenin manası yok"

Eifel GP 1. antrenman seansı iptal edildi!
F1 Formula 1 / Antrenman raporu

Eifel GP 1. antrenman seansı iptal edildi!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Eifel GP 1. antrenman seansı iptal edildi!

1s
2
Formula 1

Hamilton: "Umarım Whitmarsh, McLaren ayrılığı konusunda beni affetmiştir!"

1s
3
Formula 1

Bir Mercedes çalışanında daha COVID-19 tespit edildi

21dk
4
Formula 1

Verstappen: "Honda sonrası F1 geleceğini düşünmenin manası yok"

1s
5
Formula 1

Haug: "Schumacher'e bir koltuk verilmeli"

Son Haberler

Bir Mercedes çalışanında daha COVID-19 tespit edildi
F1

Bir Mercedes çalışanında daha COVID-19 tespit edildi

Hamilton: "Umarım Whitmarsh, McLaren ayrılığı konusunda beni affetmiştir!"
F1

Hamilton: "Umarım Whitmarsh, McLaren ayrılığı konusunda beni affetmiştir!"

Verstappen: "Honda sonrası F1 geleceğini düşünmenin manası yok"
F1

Verstappen: "Honda sonrası F1 geleceğini düşünmenin manası yok"

Eifel GP 1. antrenman seansı iptal edildi!
F1

Eifel GP 1. antrenman seansı iptal edildi!

Sainz, Schumacher'in kendisi için tehdit olmasından endişe duymuyor
F1

Sainz, Schumacher'in kendisi için tehdit olmasından endişe duymuyor

Son Videolar

Nürburgring GP pistiyle alakalı bilmeniz gereken her şey 07:02
Formula 1
3s

Nürburgring GP pistiyle alakalı bilmeniz gereken her şey

Brabham'ın efsanevi pervaneli F1 aracı neden yasaklandı? 08:28
Formula 1

Brabham'ın efsanevi pervaneli F1 aracı neden yasaklandı?

#ThinkingForward - Bob Bell 27:51
Formula 1

#ThinkingForward - Bob Bell

Grand Prix Greats – Nurburgring'deki en iyi anlar 06:29
Formula 1

Grand Prix Greats – Nurburgring'deki en iyi anlar

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor? 05:43
Formula 1

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.