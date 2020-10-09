Hamilton: "Umarım Whitmarsh, McLaren ayrılığı konusunda beni affetmiştir!"

2007'de McLaren ile Formula 1'e giriş yapan ve daha ilk sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren Hamilton, 2008'de ilk şampiyonluğunu aldı ancak sonraki senelerde bir daha gerçek manada şampiyonluk mücadelesi veremedi.

Hamilton'ın McLaren ile imzaladığı anlaşma 2012 sonunda bitiyordu. O dönemde McLaren, Mercedes'ten daha iyi durumdaydı ancak o sene Hamilton, takım içerisinde birçok sorunla karşılaştı.

Merhum Niki Lauda'nın o sene yaptığı görüşmeler Hamilton'ın 2013 için Mercedes'le anlaşmasıyla sonuçlandı.

Hamilton, Eifel GP öncesinde o dönemde yaşananlara açıklık getirdi.

Hamilton, "O dönemde hayatımdaki en zor kararlardan birisini verdim. McLaren adına yarışıyordum ve uzun zamandır onlarlaydım. Onların ve Mercedes'in desteği olmasaydı, çok pahalı olduğu için Formula 1'e giremezdim çünkü aile olarak diğer insanların bu spora akıttığı miktarda paramız yoktu. Bu yüzden onlara sadıktım ancak o dönemde geleceğimi de düşünmek, neyin parçası olmak istediğime karar vermek zorundaydım."

"Muhtemelen çok fazla başarısı olmayan ancak büyüme aşamasında olan bir takımın parçası olmak istedim. Yeni bir şey istiyordum. Heyecan verici bir mücadeleydi ve tekrar kazanacağım günlere ne zaman döneceğimi bilmiyordum. Ancak gerçekten, o seviyeye bir noktada geleceğimize inanıyordum."

"Patronumu, özellikle Martin'i (Whitmarsh) aramak hayatımda yapmak zorunda kaldığım en zor çağrılardan birisiydi. Umarım artık beni affetmiştir! Bu kararımı artık anladığını düşünüyorum çünkü nihai olarak benim için doğru karar oldu. Bunun kişisel olarak doğru karar olduğunu biliyordum. Hayatınızda kimse size ne yapacağınızı söyleyemez. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ancak siz bilebilirsiniz. Kimse bu kararlarda sizi etkilememeli. Ödevinizi iyi yaptığınız ve kendiniz için doğru olanı yaptığınız sürece kimse sizi etkileyemez. O dönemde bu şekilde doğru kararı verdim." dedi.