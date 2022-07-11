Hamilton: "Umarım sonraki pistler bizim için daha iyi olur"

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Mercedes, Silverstone'da galibiyet için savaşsa da Red Bull Ring'de aynı performansı göstermeyi başaramadı.

Yarışı üçüncü bitiren Lewis Hamilton, arka arkaya üçüncü podyumunu aldığından dolayı mutlu olduğunu fakat bu hafta sonu diğer iki takım kadar hızlı olmadıklarını dile getirdi.

İngiliz pilot şöyle dedi: "Neredeyse tüm yarışı tek başıma geçmeme rağmen çok mutluyum. Sanırım Max ve Charles yaklaşık 30 saniye önümüzde finiş gördü ama düzlüklerde aralarındaki mücadeleyi büyük ekranlardan seyrediyordum."

"Onlar altıncı viraja doğru gelirken, ben ilk viraja doğru geliyordum. Olanları bir taraftarın gözünden takip ettim. Yaptıkları geçişleri gördüm."

"Kendime gelirsem, yaptığım kaza göz önüne alındığında zor bir hafta sonu oldu. Takım aracı toparlamak ve harika bir sonuç elde etmek için çok büyük bir çaba sarf etti. Bundan dolayı müteşekkirim."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Henüz aracımıza 'en hızlısı' diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Rakiplerimizin hâlâ önde olduğunu biliyoruz ama bazen aynı tempoyu yakalamayı başarıyoruz. Fakat şu an en önde değiliz, bu yüzden çalışmaya devam etmemiz gerekiyoruz."

"Bu hafta sonu aracı geliştirmeyi başardık fakat Avusturya'nın farklı bir pist olduğunu biliyoruz ve rakiplerimiz bir sebepten dolayı özellikle yarış temposunda biraz öndeydi."

"Umarım sonraki pistler bize uyar ve güç düzeni Silverstone gibi olur. Eğer öyleyse o zaman ön taraftaki mücadeleye katılmak isterim."

Hamilton ayrıca bu hafta sonu maske takmasının sebebinin, COVID-19 olma korkusu olduğunu dile getirdi.

"Bu benim kişisel seçimim. Etrafımdaki insanların çoğu hasta ve ben tekrar hastalanmak istemiyorum. Şimdiye kadar iki kez hastalandım. Pek çok dostum bana COVID-19 olduğunu anlatıyor ve bazıları kendilerini hiç iyi hissetmediğini söylüyor. Bono da bu hafta sonu bundan ötürü pistte değildi."

"Kimse maske takmıyor ama ben takmayı seçtim. İnsanlar ne isterlerse yapabilirler. Bu onların sağlığı fakat ben eve sağlıklı dönmek, antrenman yapabilmek ve sevdiğim şeylerle uğraşmak istiyorum. Böylece çevremdeki insanları ve sevdiklerimi korumuş oluyorum."