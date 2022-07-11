Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Horner: "Ferrari yarışta bizden daha hızlıydı" Sonraki / Sainz: "Görevlilerin yardıma koşmamasına şaşırdım"
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Hamilton: "Umarım sonraki pistler bizim için daha iyi olur"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Avusturya yarışının kendileri için zor geçtiği göz önüne alındığında, sonraki yarışlarda daha iyi olmalarını umuyor.

Ekleyen:
, Editör
Hamilton: "Umarım sonraki pistler bizim için daha iyi olur"
Haberi dinle

Mercedes, Silverstone'da galibiyet için savaşsa da Red Bull Ring'de aynı performansı göstermeyi başaramadı.

Yarışı üçüncü bitiren Lewis Hamilton, arka arkaya üçüncü podyumunu aldığından dolayı mutlu olduğunu fakat bu hafta sonu diğer iki takım kadar hızlı olmadıklarını dile getirdi.

İngiliz pilot şöyle dedi: "Neredeyse tüm yarışı tek başıma geçmeme rağmen çok mutluyum. Sanırım Max ve Charles yaklaşık 30 saniye önümüzde finiş gördü ama düzlüklerde aralarındaki mücadeleyi büyük ekranlardan seyrediyordum."

"Onlar altıncı viraja doğru gelirken, ben ilk viraja doğru geliyordum. Olanları bir taraftarın gözünden takip ettim. Yaptıkları geçişleri gördüm."

"Kendime gelirsem, yaptığım kaza göz önüne alındığında zor bir hafta sonu oldu. Takım aracı toparlamak ve harika bir sonuç elde etmek için çok büyük bir çaba sarf etti. Bundan dolayı müteşekkirim."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Henüz aracımıza 'en hızlısı' diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Rakiplerimizin hâlâ önde olduğunu biliyoruz ama bazen aynı tempoyu yakalamayı başarıyoruz. Fakat şu an en önde değiliz, bu yüzden çalışmaya devam etmemiz gerekiyoruz."

"Bu hafta sonu aracı geliştirmeyi başardık fakat Avusturya'nın farklı bir pist olduğunu biliyoruz ve rakiplerimiz bir sebepten dolayı özellikle yarış temposunda biraz öndeydi."

"Umarım sonraki pistler bize uyar ve güç düzeni Silverstone gibi olur. Eğer öyleyse o zaman ön taraftaki mücadeleye katılmak isterim."

Hamilton ayrıca bu hafta sonu maske takmasının sebebinin, COVID-19 olma korkusu olduğunu dile getirdi.

"Bu benim kişisel seçimim. Etrafımdaki insanların çoğu hasta ve ben tekrar hastalanmak istemiyorum. Şimdiye kadar iki kez hastalandım. Pek çok dostum bana COVID-19 olduğunu anlatıyor ve bazıları kendilerini hiç iyi hissetmediğini söylüyor. Bono da bu hafta sonu bundan ötürü pistte değildi."

"Kimse maske takmıyor ama ben takmayı seçtim. İnsanlar ne isterlerse yapabilirler. Bu onların sağlığı fakat ben eve sağlıklı dönmek, antrenman yapabilmek ve sevdiğim şeylerle uğraşmak istiyorum. Böylece çevremdeki insanları ve sevdiklerimi korumuş oluyorum."

paylaşım
yorumlar
Horner: "Ferrari yarışta bizden daha hızlıydı"
Önceki haber

Horner: "Ferrari yarışta bizden daha hızlıydı"
Sonraki haber

Sainz: "Görevlilerin yardıma koşmamasına şaşırdım"

Sainz: "Görevlilerin yardıma koşmamasına şaşırdım"
Daha fazlası
Ezel Tan
Avusturya GP: Pilot performans puanları Avusturya GP
Formula 1

Avusturya GP: Pilot performans puanları

Verstappen: "Lastiklerde bu tarz sorunlar yaşamamız şaşırtıcı" Avusturya GP
Formula 1

Verstappen: "Lastiklerde bu tarz sorunlar yaşamamız şaşırtıcı"

Sainz: "Görevlilerin yardıma koşmamasına şaşırdım" Avusturya GP
Formula 1

Sainz: "Görevlilerin yardıma koşmamasına şaşırdım"

Son Haberler

Mercedes, Russell'a verilen "ağır" cezadan mutlu değil
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Russell'a verilen "ağır" cezadan mutlu değil

Binotto: "Son üç tur yarışı takip etmeyi bıraktım"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Son üç tur yarışı takip etmeyi bıraktım"

Wolff: "Mercedes, Red Bull ve Ferrari ile arasındaki farkı sadece yarıladı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Mercedes, Red Bull ve Ferrari ile arasındaki farkı sadece yarıladı"

Red Bull, Verstappen'in lastik aşınmasını "tuhaf" buluyor ancak Ferrari'nin bir teorisi var
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Verstappen'in lastik aşınmasını "tuhaf" buluyor ancak Ferrari'nin bir teorisi var

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.