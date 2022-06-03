Hamilton: "Umarım Silverstone'da galibiyet için savaşabiliriz"

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2014'ten bu yana Silverstone'da gerçekleştirilen yarışların yedisini Lewis Hamilton kazanırken, İngiliz pilotun burada toplam sekiz zaferi bulunuyor.

Fakat Hamilton'ın bu yıl burada kazanması epey zor olacak çünkü Mercedes 2022 sezonuna pek iyi başlayamadı ve şu anda galibiyet için Red Bull ya da Ferrari ile savaşacak durumda değiller.

Mercedes Miami ve İspanya GP'ye getirdiği güncellemeler sayesinde W13'ü daha iyi anlasa da, henüz aracın öndekilerle aynı tempoda olmadığı görülebiliyor.

Ancak Hamilton, Temmuz ayında Silverstone'da yapılacak yarışa kadar W13'ü geliştirmelerini ve orada zafer için yarışabilmelerini umuyor.

Son galibiyetini geçen yılın Aralık ayında Suudi Arabistan'da alan Hamilton, "Umarım aracımız en azından Silverstone'dan itibaren olması gereken seviyede olur."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Böylece orada Red Bull ve Ferrari pilotlarıyla zafer için savaşabiliriz."

"Kendi ülkemde mümkün olan en iyi sonucu almak için her gün -bu konu üzerinde- çok çalışıyorum."

"Fabrikadaki tüm çalışanların da aracı geliştirmek için varını yoğunu ortaya koyduğunu biliyorum ve hedefimize ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok." dedi.

Hamilton'ın Silverstone'u hedeflemesi, problemlerin en azından Bakü ve Montreal'de devam etmesini bekledikleri anlamına gelebilir.

Bu yıl Silverstone yarışı, Montreal'den iki hafta sonra -3 Temmuz'da- Silverstone'da yapılacak. Daha sonra Avusturya, Fransa ve Macaristan yarışları gerçekleştirilecek.