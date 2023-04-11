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Hamilton: "Umarım McLaren bir an önce eski günlerine döner"

Lewis Hamilton, eski takımı McLaren'in son teknik ekip yapılanmasının ardından gridin zirvesine geri döndüğünü görmeyi umduğunu söyledi.

Zeynep Taş
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Hamilton: "Umarım McLaren bir an önce eski günlerine döner"
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Hamilton, McLaren F1'de altı yıl geçirdi ve McLaren'dan ayrılmasının üzerinden on yıl geçmiş olmasına rağmen eski takımına karşı hâlâ pozitif duygular besliyor.

Ancak takım şu anda, 2008'de Hamilton'ın ilk şampiyonluğunu elde ettiği zamanki ile aynı seviyede değil.

Takım, MCL60'ın performans eksikliği nedeniyle bu sezon gerçekten sorun yaşıyor.

McLaren'da eski teknik direktör James Key'in rolünün üçe ayrılmasının yanı sıra Ferrari ve Aston Martin'den isimlerin de dahil olduğu bir dizi yeni işe alımla büyük bir yeniden yapılanma oldu.

Bu hamlenin bir fark yaratması, özellikle de bazı yeni çalışanların şu anda ücretli zorunlu izin kullandıkları düşünüldüğünde, biraz zaman alacak. Hamilton da eski takımının daha iyi sonuçlar elde etmesini umduğunu belirtti.

Mercedes'in McLaren ile aynı konumda olup olmadığı sorulduğunda Hamilton, "Bizi McLaren ile kıyaslayamazsınız, son 10 yılda sekiz Dünya Şampiyonluğu kazandık." 

"McLaren benim için eski bir ev ve eski bir aile gibi, bu yüzden her zaman nerede olduklarını görmeye çalışıyorum ve bir şeyleri çözerek bir zamanlar oldukları takım haline gelmelerini umuyorum. Onları ilk günlerimde tanıdığım takım olarak görmek istiyorum, bu yüzden umarım yaptıkları yeniden yapılanma iyidir." yanıtını verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton'ın mevcut takımı Mercedes ise Imola'da tanıtılacak olan büyük bir geliştirme paketi üzerinde çalışıyor ve üst üste sekiz Takımlar Şampiyonluğu kazanmalarını sağlayan performansına yaklaşmak istiyor. 

38 yaşındaki pilot, Mercedes'in en iyi performansına geri dönebileceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Hamilton, "Biz hala Dünya Şampiyonası kazanan bir takımız ve bu yolculukta bizimle birlikte olan harika insanlar var."

"Her birimiz her zaman kendimizi sorumlu tutmalıyız."

"Hepimizin işleri nasıl yaptığımıza ve nasıl daha iyi yapacağımıza bakmamız gerekiyor."

"Ekipte her şeyi doğru yaptığını ve daha iyisini yapamayacağını düşünen tek bir kişi bile yok. Herkes bunu düzeltmeye ve ilerleyerek birlikte öğrenmeye, iletişimimizi geliştirmeye odaklanmış durumda."

"Bu benim için çok önemli bir şey, çünkü eğer kendi yöntemlerine saplanıp kalmış ve değişmeyen bir ekibiniz varsa, o zaman rekabetçi olamazsınız." dedi.

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