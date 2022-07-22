Hamilton: "Umarım Fransa'da güçlü oluruz"

Hamilton, "Bunun benim 300. yarışım olduğunu bile bilmiyordum. Kendimi farklı hissetmiyorum ama ruh halim tamamen harika."

"Fransa Grand Prix'sine gelirsek, elbette her hafta sonu ilerleme kaydetmeye çalışıyoruz. Bu sefer bizi neyin beklediğini henüz bilmiyorum. Sürekli olarak araçta bir şeyleri değiştirmeye, aerodinamik paketin çalışma şeklini geliştirmeye çalışıyoruz. Umarım şimdi de bir şeyler yapabiliriz ve bu da gelişmemizi sağlar."

"Fakat genellikle Paul Ricard'da iyi performans sergiliyoruz bu sefer de böyle olacağına inanmak istiyorum. Şahsen zafere ulaşmak için her şeyi yapıyorum çünkü sezonun bir noktasında en iyi takımlarla eşit şartlarda rekabet edebileceğimize inanıyorum. Fakat soru bunun bu hafta sonu mu yoksa sonraki beş yarışta mı olacağı."