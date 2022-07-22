Hamilton: "Umarım Fransa'da güçlü oluruz"
Lewis Hamilton, kariyerinin 300. yarışına çıkacağı Fransa'da iyi bir performans göstermelerini umduğunu söyledi.
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bu hafta sonu kariyerinin 300. Grand Prix'sine katılacak ve bunu yapabilen az sayıda sürücüden birisi olacak.
Yedi kez dünya şampiyonu, Fransa GP öncesi verdiği demeçte 300. Grand Prix'si olduğunu bilmediğini söyledi ve Fransa GP hakkında konuştu.
Hamilton, "Bunun benim 300. yarışım olduğunu bile bilmiyordum. Kendimi farklı hissetmiyorum ama ruh halim tamamen harika."
"Fransa Grand Prix'sine gelirsek, elbette her hafta sonu ilerleme kaydetmeye çalışıyoruz. Bu sefer bizi neyin beklediğini henüz bilmiyorum. Sürekli olarak araçta bir şeyleri değiştirmeye, aerodinamik paketin çalışma şeklini geliştirmeye çalışıyoruz. Umarım şimdi de bir şeyler yapabiliriz ve bu da gelişmemizi sağlar."
"Fakat genellikle Paul Ricard'da iyi performans sergiliyoruz bu sefer de böyle olacağına inanmak istiyorum. Şahsen zafere ulaşmak için her şeyi yapıyorum çünkü sezonun bir noktasında en iyi takımlarla eşit şartlarda rekabet edebileceğimize inanıyorum. Fakat soru bunun bu hafta sonu mu yoksa sonraki beş yarışta mı olacağı."
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Fotoğraf: FIA Pool
"Şimdilik bunu düşünmemeye çalışıyorum çünkü gelişim süreci devam ediyor. Sezona en iyi şekilde başlamadık fakat ilerleme kaydettik ve oldukça tutarlıydık. Takımda pes etmeyi ve vazgeçmeyi isteyen tek bir kişi bile yok, bu yüzden zorlamaya devam ediyoruz."
"Çalışma şeklimiz gerçekten gurur verici ve bu sezon bize çok şey öğretti. Bu nedenle, hak ettiğimiz seviyeye döndüğümüz zaman, takımın başardığı her şeyi daha da takdir edeceğiz."
Takım arkadaşı George Russell ise Fransa'da daha iyi olacakları yorumlarını görmezden gelmeye çalışıyor.
Russell, "Takımlar rakiplerinin durumu hakkında konuşmayı seviyorlar çünkü bu her zaman biraz baskı yaratıyor."
"Açık olmak gerekirse, güç dengesinin nasıl olacağını bilmiyoruz. Öndeki takımlara Avusturya'dan daha yakın olmayı umuyoruz, hepsi bu kadar. Umarım bizim için her şey yolunda gider ama burada Red Bull ve Ferrari'den daha hızlı olmamız pek olası değil."
"Hafta sonu bizim için mükemmelse ve her şeyi doğru yapıyorsak, en iyilerle arada birkaç ondalık kalıyor. Bundan daha yakın olursak şaşırırım." dedi.
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