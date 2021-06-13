Hamilton: ''Umarım 40 yaşında yarışıyor olmam''

Hamilton, F1'deki geleceğinin yaz arasından önce belirlenmesini istiyor ve İngiliz pilotun Mercedes'le çok yıllık bir sözleşme imzalayacağı iddiaları var. Fakat İngiliz pilot, kendisine başka hedefler de belirlemiş durumda.

Eski dünya şampiyonları Fernando Alonso ve Kimi Raikkonen'in ikisi de 40'lı yaşlarındalar ancak Hamilton bu konuda o kadar hevesli görünmüyor.

Corriere della Sera'ya konuşan İngiliz pilot, konu hakkında şu yorumlarda bulundu: ''Umarım 40 yaşında hâlâ yarışıyor olmam.''

''Yapmak istediğim çok şey var ve bu zor olurdu. Ancak hayattaki gelişim çok hızlı ve bazı şeyler bizi şaşırtabilir. Örneğin, bu sezon bu kadar eğlenmeyi beklemiyordum.''

Hamilton, 2021 Formula 1 sezonunda, Max Verstappen'le tekerlek tekerleğe mücadele içinde ve İngiliz pilot, bu durumdan keyif aldığını söyledi.

2021 hakkındaki heyecanının nedeninden bahseden Hamilton, ''Bunun nedeninin Max veya başkası olduğunu düşünmüyorum.''

''Neden şu ki, her gün kendim hakkında yeni şeyler keşfediyorum. Pandemideki kapanmalarda, yeteneklerimi, vücudumu ve zihnimi geliştirebilmek için daha fazla zamanım oldu.''

''Ben her zaman kendime karşı yarışıyorum. Kendimi nasıl yeneceğimi düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon nasıl bir performans gösterdiğime bakıyorum ve yedi kez dünya şampiyonunu nasıl yeneceğimi düşünüyorum.''

''Rakiplere çok fazla bakmıyorum ancak yeni sürücüler harika. Lando Norris, George Russell, Charles Leclerc ve özellikle Carlos. O, Ferrari'ye daha yeni geldi ve çok iyi sürüşler çıkarıyor. Leclerc'le birlikte güçlü bir ikili oldular. Formula 1 iyi ellerde, parlak bir gelecek görüyorum.''

Hamilton, Verstappen'le birbirlerine karşılıklı olarak çok saygı duyduklarını da şu ifadelerle anlattı: ''Pist üzerinde ve dışında birbirimize karşı saygılıyız. Bunun değişmesine gerek yok. O harika bir sürücü ve ona meydan okumak gerçekten çok eğlenceli.''