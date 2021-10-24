Hamilton: "Umarım 1. virajı döner ve iyi bir yarış çıkarırız"

Şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden bu iki isim, bugünkü yarışa ilk iki sıradan başlayacaklar. İkili, Zandvoort'taki yarıştan sonra ilk defa yan yana başlayacaklar. O yarıştan önce ise Monza'daki kaza yaşanmıştı.

Hamilton ve Verstappen bu sene iki defa kazaya karıştılar. İlk büyük kaza Britanya GP'nin ilk turunda yaşanırken sonuncusu Monza'da yaşanmıştı. Ancak iki isim Imola ve İspanya'da da kaza yapmaya yaklaşmışlardı.

Verstappen'in pole pozisyonunu kazanıp Hamilton'ın ikinci olmasının ardından bir başka kaza ihtimali röportajlarda gündeme geldi.

Hamilton, "Umarım birinci virajı dönebiliriz ve iyi bir yarış geçiririz. Her şeyin ilk virajda sonuçlanacağını düşünmüyorum." dedi.

Verstappen ise kendisinin ve Hamilton'ın her zaman olduğu gibi profesyoneller gibi yarışmaya çalışacağını ifade etti ve ardından bu konunun sürekli gündeme getirilmesini eleştirdi.

Verstappen, "Neden sürekli olarak bu konuyu gündeme getiriyorsunuz anlamıyorum. Temas yaşayan tek isim, biz değiliz, bunu biliyorsunuz."

"Bu sporda, bu tür şeyler ne yazık ki olur."

"Yine ilk çizgideyiz ve herkes harika bir yarış bekliyor. Biz de pilotlar olarak öyle olmasını umuyoruz. Pilotlar olarak bizler sadece gerçekten iyi bir yarış geçirmek istiyoruz." dedi.

Mercedes'in son dönemdeki yükselen performansının ardından Verstappen, pole pozisyonundan başlayacağı yarışta iyi olmalarını umuyor.

Verstappen, "Aracımızı cumartesi günü biraz iyileştirdiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden umarım pazar günü de biraz daha iyi oluruz. Nasıl olacağımızı göreceğiz ancak şu ana kadar büyük bir sorun yaşamadık."

"Temel olarak lastik kullanımı ve aşınması önemli olacak. Bu konuda biraz daha dikkatli olmamız gerekecek."

"Yine bu konuda az bilgiye sahibiz. Yarışta onların nasıl olacağını göreceğiz." dedi.