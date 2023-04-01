Hamilton, üçüncülükten ötürü takımla gurur duyuyor
Avustralya GP'sine üçüncü sırada başlamaya hazırlanan Lewis Hamilton, bu sonuçtan fazlasıyla memnun olduğunu söylüyor.
Melbourne'da tek tur temposu anlamında geçtiğimiz haftalara göre daha güçlü görünen Mercedes, yarınki mücadeleye George Russell ile iki, Lewis Hamilton ile üçüncü sırada başlayacak.
En son geçen yıl Meksika'da bir yarışa ilk üçten başlayan Hamilton, bu sonuç için takımla gurur duyduğunu ve yarın Red Bull ile mücadele etmeyi umduğunu söyledi.
Hamilton, "Hiç beklenmedik bir sonuç aldık, bunun için takımla gerçekten gurur duyuyorum. George da aynı şekilde inanılmazdı, iki araçla birden ön sıralarda olmak bizim için rüya gibi."
"Hepimiz yeniden rekabetçi olmak için var gücümüzle çalışıyoruz, dolayısıyla Red Bull'a bu kadar yakın olmak gerçekten inanılmaz."
"Umarım yarın onları biraz zorlayabiliriz, ayrıca umarım hava güzel olur."
"İkinci turum pek de iyi değildi, ilk sektörde biraz zaman kaybettim. Yine de hayal kırıklığına uğramış değilim. Bu konumda olmaktan ötürü minnettarım, yarın daha iyi bir sonuç alabilmek için elimden geldiğince çok çalışacağım."
"Yarın için tek bir hedefim var, o da kazanmak. Deneyip göreceğim." dedi.
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