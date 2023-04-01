Önceki / Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti" Sonraki / Alonso: "Bu yılki en iyi sıralama seansımızdı"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Hamilton, üçüncülükten ötürü takımla gurur duyuyor

Avustralya GP'sine üçüncü sırada başlamaya hazırlanan Lewis Hamilton, bu sonuçtan fazlasıyla memnun olduğunu söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Hamilton, üçüncülükten ötürü takımla gurur duyuyor
Haberi dinle

Melbourne'da tek tur temposu anlamında geçtiğimiz haftalara göre daha güçlü görünen Mercedes, yarınki mücadeleye George Russell ile iki, Lewis Hamilton ile üçüncü sırada başlayacak.

En son geçen yıl Meksika'da bir yarışa ilk üçten başlayan Hamilton, bu sonuç için takımla gurur duyduğunu ve yarın Red Bull ile mücadele etmeyi umduğunu söyledi.

Hamilton, "Hiç beklenmedik bir sonuç aldık, bunun için takımla gerçekten gurur duyuyorum. George da aynı şekilde inanılmazdı, iki araçla birden ön sıralarda olmak bizim için rüya gibi."

"Hepimiz yeniden rekabetçi olmak için var gücümüzle çalışıyoruz, dolayısıyla Red Bull'a bu kadar yakın olmak gerçekten inanılmaz."

"Umarım yarın onları biraz zorlayabiliriz, ayrıca umarım hava güzel olur."

"İkinci turum pek de iyi değildi, ilk sektörde biraz zaman kaybettim. Yine de hayal kırıklığına uğramış değilim. Bu konumda olmaktan ötürü minnettarım, yarın daha iyi bir sonuç alabilmek için elimden geldiğince çok çalışacağım." 

"Yarın için tek bir hedefim var, o da kazanmak. Deneyip göreceğim." dedi.

paylaşım
yorumlar

Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti"

Alonso: "Bu yılki en iyi sıralama seansımızdı"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Albon: "Sekizincilik bizim için mini bir zafer"

Albon: "Sekizincilik bizim için mini bir zafer"

Formula 1
Avustralya GP

Albon: "Sekizincilik bizim için mini bir zafer" Albon: "Sekizincilik bizim için mini bir zafer"

F2 Avustralya: Sprint yarışını Hauger kazandı, Doohan evinde yarış dışı kaldı

F2 Avustralya: Sprint yarışını Hauger kazandı, Doohan evinde yarış dışı kaldı

FIA F2
Melbourne

F2 Avustralya: Sprint yarışını Hauger kazandı, Doohan evinde yarış dışı kaldı F2 Avustralya: Sprint yarışını Hauger kazandı, Doohan evinde yarış dışı kaldı

Canlı anlatım: Avustralya GP sıralama turları

Canlı anlatım: Avustralya GP sıralama turları

Formula 1
Avustralya GP

Canlı anlatım: Avustralya GP sıralama turları Canlı anlatım: Avustralya GP sıralama turları

Son Haberler

Leclerc: "Sürüş tarzımdan memnun değilim"

Leclerc: "Sürüş tarzımdan memnun değilim"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Leclerc: "Sürüş tarzımdan memnun değilim" Leclerc: "Sürüş tarzımdan memnun değilim"

Russell: "Verstappen'i geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız"

Russell: "Verstappen'i geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Russell: "Verstappen'i geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız" Russell: "Verstappen'i geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız"

Wolff, güçlü sıralama coşkusuna rağmen temkinli

Wolff, güçlü sıralama coşkusuna rağmen temkinli

F1 Formula 1
Avustralya GP

Wolff, güçlü sıralama coşkusuna rağmen temkinli Wolff, güçlü sıralama coşkusuna rağmen temkinli

Norris: "Aracı istediğim seviyede süremiyorum"

Norris: "Aracı istediğim seviyede süremiyorum"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Norris: "Aracı istediğim seviyede süremiyorum" Norris: "Aracı istediğim seviyede süremiyorum"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.