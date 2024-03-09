Hamilton: "Üç yıldır zıplama sorunu yaşıyoruz"

Lewis Hamilton, 2024 sezonunun ilk iki yarışında genel olarak zorluklarla boğuşmak durumunda kaldı.

Her iki sıralama turlarında da beklenenin çok altında kalan Hamilton, özellikle zıplama sorunundan dert yandı.

Hamilton seans sonrası şöyle konuştu: "Her şey önceki senelerle aynı. Bu araçta bize yardımcı olan pek çok yeni şey var ama zıplama hâlâ devam ediyor."

"Ayarlarda pek çok şey denememize rağmen bu sorunlardan kurtulamadık. Bahreyn'de de vardı ama buradaki kadar çok değildi. Yüksek hızlı birinci sektörde denge sorunları yaşamamıza neden oluyor."

"Bir araç zıpladıkça denge kayıyor. Bunun düzeltilmesi gerekiyor."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, talks to the media Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu açıdan iyi bir sıralama turları olmadı. Dün araçla gerçekten boğuştum ve sonra 3. antrenmanda biraz daha büyük bir kanatla gerçekten daha mutluydum. Fakat bunu yapınca da düzlüklerde 0.2 saniye kaybediyordum."

"Daha fazla yere basma gücü ile biraz denge kazandım ve çok çok daha mutluydum. Bunu sıralamalara da taşıyacağımı düşündüm. Fakat ne yazık ki, zıplama devam etti."

"Üç yıldır zıplama sorunu yaşıyoruz. Bence bunu bir kenara bırakırsanız, aracımız her alanda geçen yıldan çok daha iyi. Fakat bu sorunu artık çözmeliyiz çünkü bize gerçekten büyük problem yaratıyor."

"İkinci ya da üçüncü sektörde çok daha yakındık ve diğer tüm virajlarda da daha yakın olabiliyoruz ama sadece o ilk sektör... Geçen yılla aynı."

Yarışla ilgili Hamilton, "Son iki hafta sonunda dokuzuncu ve sekizinci oldum. Yani korkunç sıralama seansları geçirdim."

"Bence yarın sadece sakin olmak gerekiyor. Bu yüzden temelde eğlenmeye çalışacağım. Zaten kazanmak için savaşmıyoruz, bu yüzden yarın mümkün olduğunca çok puan toplamaya çalışacağım." dedi.

İlk turda risk alıp almayacağı sorusuna Hamilton, "Hâlâ tüm bu puanları kaybetmek istemiyorum. O yüzden bakacağım. Eğer bir fırsat olursa, o zaman tabii ki değerlendireceğim." dedi.