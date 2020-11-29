Hamilton: "Üç pit stop bile görebiliriz"

Lewis Hamilton, dün kariyerinin 98. pole pozisyonunu kazandı ve bugünkü yarışa ilk sıradan başlayacak.

Dün akşam sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapan ve taraftarlarına piyano çalan Hamilton, sözlerine bunu değerlendirerek başladı: “Dün gece taraftarlarım için canlı şekilde piyano çaldım ama performansımın ne kadar iyi olduğunu bilmiyorum!"

"Kendimi bir enstrümanın yanında bulduğum her anda prova yapmaya çalışıyorum ama öğrenecek çok şeyim var. Geçenlerde, dün çaldığım besteyi öğrendim. Yeni şeyler öğrenmek ve becerilerinizi geliştirmek her zaman güzeldir."

"İnsanların videonun altına yaptığı yorumları okumadım. Başkalarının ne düşündüğünü okumak her zaman yardımcı olmuyor, ancak bana, taraftarların her zamanki gibi çok destekleyici oldukları söylendi. Bilmiyorum, sadece kısa bir süreliğine hayatımın bu bölümünü onlarla paylaşmak istedim."

"Yarışa geri dönersek, kazanmak kolay olmayacak. Buradaki düzen çoğu pistten farklı, çoğunlukla orta hızlı ve yüksek hızlı virajlar var. Bu yüzden lastiklerin verimi çok çabuk düşüyor. Lastiğin sıcaklığı hızla yükseliyor ve aşırı ısınmayı önlemek için çok çaba sarf etmeniz ve özel teknikler kullanmanız gerekiyor. Çünkü sıcaklık belirli bir seviyeyi aşarsa, lastiklerin verimi keskin bir şekilde düşüyor ve pit stop yapmanız gerekiyor. Sanırım bugün iki hatta üç pit stop göreceğiz."

"Bahreyn pisti, lastiklerle çalışma açısından en zor pistlerden biri ve atak yapabileceğiniz birkaç düzlük var, bu yüzden doğru stratejiyi seçmek çok önemli. Çoğu kişi orta lastikle başlayacak, çünkü yumuşak lastikler aşırı ısınıyor ve yarışın ilk bölümü için en yumuşak lastiği seçenlerin çok az tur atabileceğini düşünüyorum. Herkesin bir an önce sert lastiğe geçmek isteyeceğine eminim, çünkü aşırı ısınmaya en az duyarlı olan lastikler onlar."

"Yarış çok zor olacak. Bahreyn'de her zaman olduğu gibi araçlar bol bol kayacak. Yerel olarak pistin özelliği bu. İkinci sektörde öndeki aracı takip etmek kolay değil, ancak iki düzlükte, önceki yıllarda olduğu gibi kesinlikle çok fazla geçiş göreceğiz. Dediğim gibi çoğu şey stratejiye bağlı olacak."