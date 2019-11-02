Hamilton: “Turu bir araya getiremedim, hata benim”

Mercedes sürücüsü Hamilton, Amerika GP öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarını 5. sırada tamamladı.

Sıralama turlarından sonra konuşan İngiliz sürücü, yavaş kalmasının kendi hatası olduğunu söyledi.

Hamilton, "Araçla bir ilgisi yok, sadece turu bir araya getiremedim. Araç, ilk çizgide yer alabilecek seviyedeydi ve hata benim." dedi.

Şampiyonluğu burada kazanmak için hâlâ kendine güvenip güvenmediği sorulduğunda Hamilton, "Dürüst olmak gerekirse bunun hakkında düşünmemeye çalışıyorum. Sadece neler olduğunu sindirmeye ve yarını düşünmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.