Hamilton: “Turu bir araya getiremedim, hata benim”
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Lewis Hamilton, Amerika Grand Prix’si sıralama turlarının son bölümünde yavaş kalma sebebinin kendisi olduğunu söyledi.
Mercedes sürücüsü Hamilton, Amerika GP öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarını 5. sırada tamamladı.
Sıralama turlarından sonra konuşan İngiliz sürücü, yavaş kalmasının kendi hatası olduğunu söyledi.
Hamilton, "Araçla bir ilgisi yok, sadece turu bir araya getiremedim. Araç, ilk çizgide yer alabilecek seviyedeydi ve hata benim." dedi.
Şampiyonluğu burada kazanmak için hâlâ kendine güvenip güvenmediği sorulduğunda Hamilton, "Dürüst olmak gerekirse bunun hakkında düşünmemeye çalışıyorum. Sadece neler olduğunu sindirmeye ve yarını düşünmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
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Bu Haber Hakkında
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|Birleşik Devletler GP
|Editör
|Cem Özel
Hamilton: “Turu bir araya getiremedim, hata benim”
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