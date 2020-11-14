Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

İstanbul Park'taki düşük yol tutuşu nedeniyle pilotlar sıralamalar boyunca pist üstünde kalmakta zorlandılar. Sıralamaların başlamasının ardından yağmur şiddetini arttırınca, seans uzun bir süre kırmızı bayrakla durduruldu.

Son bölümde yağmurun şiddeti biraz azalınca tur zamanları da iyileşti ve sonunda Racing Point pilotlarıyla Red Bull'dan Max Verstappen öne çıkan isimler oldular.

Lance Stroll, sürpriz bir şekilde pole pozisyonu kazanırken onu Max Verstappen ve Sergio Perez takip ettiler ancak Stroll, sarı bayraklar altında yavaşlamadığı için inceleme altına alındı.

Türkiye GP sıralama seansı ile birlikte Mercedes'in bu seneki pole pozisyonu dominasyonu da sona etmiş oldu.

Cuma günkü seansın ardından pisti sert bir şekilde eleştiren Hamilton, "Kesinlikle en keyifsizi değilse bile en keyifsiz sıralamalardan birisiydi."

"Bu pist, pistin yapısı harika ancak yol tutuşu o kadar kötü ki virajlarda yeterli yol tutuşunu bulamıyorsunuz ve istediğiniz hıza çıkamıyorsunuz."

"Bunun dışında mücadele vardı. Mücadeleler her zaman iyidir."

"Pistin yol tutuş seviyesi, tüm yarış kariyerimde denk geldiğim en kötüsüydü. Sahip olduğumuz yere basma gücünü de dikkate alırsak, bu zorlu bir mücadeleydi."

"Bugün yağmurla birlikte durum daha zor oldu. Bu açıdan yol tutuşu ve lastik sıcaklığı açısından kısıtlanmıştık. Buna rağmen bugün yaptığımız işten oldukça mutluyum." dedi.

Hamilton'ın 6. olduğu sıralamalarda takım arkadaşı Valtteri Bottas 9. sırada kaldı. Hamilton yarışı Bottas'ın önünde tamamlarsa 7. dünya şampiyonluğunu kazanacak.

Hamilton, yarış kuru zeminde geçse dahi ne kadar rekabetçi olacağını bilmediğini söyledi.

Hamilton, "Yarın altımda nasıl bir araç olacağını bilmiyorum. Bugüne girerken bazı ayarlar yaptık ancak bugün yağmurlu geçti."

"Kuru zemin olursa, nasıl hissedeceğimi bilmiyorum. Yağmurlu olursa, bugünkü kadar kötü hissedebilirim. Ne olursa onunla yaşayacağız. Hepimiz aynı gemideyiz, zorlanıyoruz. Gerçekten serin."

"Lance'i pole pozisyonu için kutluyorum. Bu harika bir şey. Yarın onlarla mücadele etmek için sabırsızlanıyorum." dedi.