Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Yarış:
16 Saat
:
15 Dakika
:
29 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Lewis Hamilton, yağmur altında geçen Türkiye GP sıralama seansının kariyerindeki en keyifsiz sıralama seanslarından birisi olduğunu, buna rağmen 6. sırayı aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

İstanbul Park'taki düşük yol tutuşu nedeniyle pilotlar sıralamalar boyunca pist üstünde kalmakta zorlandılar. Sıralamaların başlamasının ardından yağmur şiddetini arttırınca, seans uzun bir süre kırmızı bayrakla durduruldu.

Son bölümde yağmurun şiddeti biraz azalınca tur zamanları da iyileşti ve sonunda Racing Point pilotlarıyla Red Bull'dan Max Verstappen öne çıkan isimler oldular.

Lance Stroll, sürpriz bir şekilde pole pozisyonu kazanırken onu Max Verstappen ve Sergio Perez takip ettiler ancak Stroll, sarı bayraklar altında yavaşlamadığı için inceleme altına alındı.

Türkiye GP sıralama seansı ile birlikte Mercedes'in bu seneki pole pozisyonu dominasyonu da sona etmiş oldu.

Cuma günkü seansın ardından pisti sert bir şekilde eleştiren Hamilton, "Kesinlikle en keyifsizi değilse bile en keyifsiz sıralamalardan birisiydi."

"Bu pist, pistin yapısı harika ancak yol tutuşu o kadar kötü ki virajlarda yeterli yol tutuşunu bulamıyorsunuz ve istediğiniz hıza çıkamıyorsunuz."

"Bunun dışında mücadele vardı. Mücadeleler her zaman iyidir."

"Pistin yol tutuş seviyesi, tüm yarış kariyerimde denk geldiğim en kötüsüydü. Sahip olduğumuz yere basma gücünü de dikkate alırsak, bu zorlu bir mücadeleydi."

"Bugün yağmurla birlikte durum daha zor oldu. Bu açıdan yol tutuşu ve lastik sıcaklığı açısından kısıtlanmıştık. Buna rağmen bugün yaptığımız işten oldukça mutluyum." dedi.

 

Hamilton'ın 6. olduğu sıralamalarda takım arkadaşı Valtteri Bottas 9. sırada kaldı. Hamilton yarışı Bottas'ın önünde tamamlarsa 7. dünya şampiyonluğunu kazanacak.

Hamilton, yarış kuru zeminde geçse dahi ne kadar rekabetçi olacağını bilmediğini söyledi.

Hamilton, "Yarın altımda nasıl bir araç olacağını bilmiyorum. Bugüne girerken bazı ayarlar yaptık ancak bugün yağmurlu geçti."

"Kuru zemin olursa, nasıl hissedeceğimi bilmiyorum. Yağmurlu olursa, bugünkü kadar kötü hissedebilirim. Ne olursa onunla yaşayacağız. Hepimiz aynı gemideyiz, zorlanıyoruz. Gerçekten serin."

"Lance'i pole pozisyonu için kutluyorum. Bu harika bir şey. Yarın onlarla mücadele etmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
1/26

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
2/26

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
3/26

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
4/26

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
5/26

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
6/26

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
7/26

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
8/26

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
9/26

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
10/26

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, in the pit lane

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, in the pit lane
11/26

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, in the pit lane

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, in the pit lane
12/26

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
13/26

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
14/26

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
15/26

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
16/26

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
17/26

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
18/26

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
19/26

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
20/26

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
21/26

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
22/26

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
23/26

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
24/26

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
25/26

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
26/26

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Resmi: Stroll ceza almadı, pole pozisyonunu korudu!

Önceki haber

Resmi: Stroll ceza almadı, pole pozisyonunu korudu!

Sonraki haber

Norris 5 sıra grid cezası aldı!

Norris 5 sıra grid cezası aldı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

Vettel: "Lastikleri yeterince çalıştıramadık"
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Vettel: "Lastikleri yeterince çalıştıramadık"

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park pistinin asfaltının yenilenmesi hata mıydı?

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor

Son Haberler

Vettel: "Lastikleri yeterince çalıştıramadık"
F1 Formula 1 / Röportaj

Vettel: "Lastikleri yeterince çalıştıramadık"

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi
F1 Formula 1 / Son dakika

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

Norris 5 sıra grid cezası aldı!
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris 5 sıra grid cezası aldı!

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

1s
2
Formula 1

Türkiye GP: Kaotik sıralama turlarında pole pozisyonu Stroll'ün!

4s
3
Formula 1

Vural Ak, "Ramazan'da yarış yapamayız" diyerek Vietnam'ın yerini reddetti

1g
4
Formula 1

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

22 dk
5
Formula 1

Vettel: "Lastikleri yeterince çalıştıramadık"

19 dk

Son Haberler

Vettel: "Lastikleri yeterince çalıştıramadık"
F1

Vettel: "Lastikleri yeterince çalıştıramadık"

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi
F1

Fatih Altaylı'nın yerine bu akşam başka birisi görevlendirildi

Norris 5 sıra grid cezası aldı!
F1

Norris 5 sıra grid cezası aldı!

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"
F1

Hamilton: "Türkiye, hayatımdaki en keyifsiz sıralamalardan birisiydi"

Resmi: Stroll ceza almadı, pole pozisyonunu korudu!
F1

Resmi: Stroll ceza almadı, pole pozisyonunu korudu!

Son Videolar

The newly proposed F1 2023 salary cap explained 05:41
Formula 1
1s

The newly proposed F1 2023 salary cap explained

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
13 Kas 2020

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler 04:52
Formula 1
13 Kas 2020

F1 Türkiye GP Tarihçesi - Intercity İstanbul Park Hakkında Bilmeniz Gerekenler

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler 05:40
Formula 1
11 Kas 2020

F1 pilotlarının takvimde görmek istedikleri muhteşem pistler

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1
1 Kas 2020

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.