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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Hamilton, Türkiye GP'de nasıl şampiyon olur?

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Hamilton, Türkiye GP'de nasıl şampiyon olur?
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Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Türkiye GP, Formula 1'in 9 yıl aradan sonra ülkemize dönmesi dışında Lewis Hamilton'ın şampiyonluğunu ilan etmesi ihtimali nedeniyle de büyük önem taşıyor.

2011'in ardından Formula 1 takviminden düşen İstanbul Park, bu hafta sonu sezonun 14. yarışı olarak takvimde kendisine yer bulacak.

Mercedes ve Lewis Hamilton'ın domine ettiği sezonda takımlar şampiyonluğu Imola'da gerçekleştirilen Emilia-Romagna GP'de Mercedes'in şampiyonluğu ile sonuçlanmıştı.

Mercedes, 2014'te gelen turbo motorlar döneminde aldığı ilk şampiyonluğun ardından 2020'de art arda 7. takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Pilotlar şampiyonası açısından da değişen pek bir şey yok. Mercedes, 2014'ten beri 5'i Lewis Hamilton, 1'i Nico Rosberg'le olmak üzere aralıksız şampiyon oldu. Büyük farkla şampiyonada lider durumda olan Hamilton, bu sene ilk defa bu hafta sonu şampiyon olma hakkına sahip olacak.

Hamilton, Türkiye GP öncesinde 87 puan farkla lider durumda. Türkiye GP geride kaldıktan sonra toplanabilecek maksimum puan 78 olacak. Bu açıdan Hamilton, yarışı kazanmasa dahi takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde tamamlaması halinde şampiyonluğunu garantilemiş olacak.

Şampiyonluk mücadelesinin devam etmesi için Bottas'ın kazanması yeterli olmayacak. Hamilton'ın ikinci olması halinde Bottas'ın ayrıca hızlı tur puanını da alması gerekecek.

 

Şampiyonluk hesapları:

  • Bottas yarışı kazanır ve aynı zamanda en hızlı turu atarsa (26 puan), Hamilton şampiyon olamayacak.
  • Bottas yarışı kazanırsa ancak hızlı turu atamazsa, Hamilton 2. olduğu takdirde şampiyon olacak
  • Bottas 2. olursa ve hızlı turu atarsa, Hamilton en kötü 4. olduğu takdirde şampiyon olacak
  • Bottas 2. olursa ancak hızlı turu atamazsa, Hamilton 4. olursa ya da 5. olup hızlı turu atarsa şampiyon olacak
  • Bottas 3. olursa ve hızlı turu atarsa, Hamilton en kötü 5. olduğu takdirde şampiyon olacak
  • Bottas 3. olup hızlı turu atamazsa, Hamilton hızlı turu atsa da atmasa da en kötü 6. olursa şampiyon olacak
  • Bottas 4. olursa ve en hızlı turu atarsa, Hamilton en kötü 7. olduğu takdirde şampiyon olacak.
  • Bottas 4. olur ve en hızlı turu atamazsa, Hamilton en kötü 8. olup en hızlı turu atarsa şampiyon olacak
  • Bottas 5. olup en hızlı turu atarsa, Hamilton en kötü 8. olduğu takdirde şampiyon olacak
  • Bottas 5. olup en hızlı turu atamazsa, Hamilton en kötü 9. olup en hızlı turu atarsa şampiyon olacak
  • Bottas 6. olup en hızlı turu atarsa, Hamilton en kötü 9. olduğu takdirde şampiyon olacak
  • Bottas 6. olup en hızlı turu atamazsa, Hamilton en kötü 10. olduğu takdirde şampiyon olacak
  • Bottas 7. sıra ya da daha kötü bir pozisyonda yarışı tamamlarsa, Hamilton sonucuna bakmaksızın şampiyon olacak.

Bir başka rekor

Hamilton, ister Türkiye'de isterse başka bir ülkede bunu başarsın, yeni bir rekorun sahibi olacak. 7. şampiyonlukla Hamilton, istatistiksel olarak Formula 1'in en başarılı pilotu olacak.

Daha önceki senelerde Michael Schumacher'e ait en çok pole pozisyonu rekorunu kıran Hamilton, birkaç yarış önce yine Schumacher'e ait en çok yarış galibiyeti rekorunu 92 zaferle kırmış ve son yarışta bu sayıyı 93'e çıkarmıştı. Hamilton, 2020 Formula 1 Şampiyonu olduğunda yine Schumacher'e ait olan 7 dünya şampiyonluğu rekoruna ortak olacak ve gelecek sene bu rekorun tek sahibi olmak için mücadele edecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP Biletler
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Abdullah Çelik

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