Hamilton: "Türkiye GP sonrası tüm hayatım gözlerimin önünden geçti"
Lewis Hamilton, 2020 Türkiye GP sonrası elde ettiği yedinci şampiyonluğun ardından çok farklı hisler tattığını söylüyor.
Lewis Hamilton, 2020 Türkiye Grand Prix'sinde harika bir performans ortaya koymuş ve galibiyete ulaşmayı başarmıştı.
O yıl Mercedes, ayrımcılığa dikkat çekmek ve Lewis Hamilton'la birlikte seslerini daha fazla duyurmak adına siyah renge geçmişti.
Hamilton, COVID-19'un da etkilediği bu zorlu yılda, kariyerinin yedinci şampiyonluğunu alarak, tıpkı Michael Schumacher gibi tarihe geçmiş oldu.
İngiliz pilot, yarışın ardından hissettiklerinin çok farklı olduğunu söylüyor.
Hamilton, "Yıllar içinde Mercedes Benz ve Daimler'e gerçekten çok yakınlaştım."
Lewis Hamilton, Mercedes AMG
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"O kadar açık davrandılar ki 2020'de aracın rengini gümüşten siyaha çevirdik. Onlara 'Araç her zaman gümüş rengindeydi, her zaman Gümüş Oklar'dık. Aracın rengini siyaha çevirirsek nasıl bir sinyal gönderebileceğimizi hayal edebiliyor musunuz?' dedim."
"Sonra bütün bir sezonu siyah bir araçla geçirdik. Bu konuda çok fazla konuşmadık bile, her şeyi olduğu gibi bıraktık."
"Yedinci şampiyonluğumu da o araçla kazandım. Türkiye GP sonrası hissettiklerim inanılmazdı. Dürüst olmak gerekirse, tüm hayatım gözlerimin önünden geçip gitti... Verdiğim tüm mücadeleler, işe yarayıp yaramayacağına dair kafamızda olan şüpheler..."
"Bitiş çizgisini geçtiğim zaman 'Başardım' dedim. Çocukların da bunu yapabileceklerini bilmelerini istiyorum."
"Ben de her gün bunu yapmaya çalışıyorum; Çocuklara inanç aşılıyorum." dedi.
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