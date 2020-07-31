Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
01 Saat
:
11 Dakika
:
42 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
119 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Tüm yarışları kazanmayı hedefliyoruz"

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Tüm yarışları kazanmayı hedefliyoruz"
Ekleyen:
, Editör
31 Tem 2020 07:17

Mercedes F1 pilotu Lewis Hamilton, bu yılki tüm yarışları kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, geride kalan üç yarış yarışın ikisini kazandı. Bir tanesini ise Mercedes'ten takım arkadaşı Valtteri Bottas kazandı.

Şu anda Mercedes, diğer takımların önünde görünüyor ve bu yüzden tüm yarışları kazanma ihtimalleri var.

Hamilton, aracın herhangi bir zayıf yönü olmadığını ve bu yıl tüm yarışları kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

"Aracın zayıf yönü var mı? Açıkçası aklıma hiçbir şey gelmiyor. Araç gerçekten çok iyi ve daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Silverstone bizim için iyi olmalı. Burada rakam farkı yok ve asfalt yüzeyi pürüzsüz. Bu yüzden araç burada kendisini mükemmel şekilde göstermeli."

"Diğer yarışların nasıl gelişeceğini tahmin edemiyorum. Hedefimiz tüm yarışları kazanmak. Ancak sürekli yeni zorluklarla karşı karşıyasınız ve küçük şeyler sonucu etkileyebiliyor."

"Ayrıca rakip takımların gelişebileceği gerçeğine de hazırlıklı olmalısınız. Önceki deneyimlerime bakarsam, Red Bull her yarış daha iyi hale gelebilir ve onların farkı kapatabildiklerini biliyoruz. Ferrari'nin bu yıl güç ünitesini geliştirebileceğinden şüphem yok. Bu yüzden tabii ki tüm yarışları kazanacağımızı söyleyemeyiz, ama bunun için çabalayacağız."

 
Masi: "Hafta sonu devam edecek"

Önceki haber

Masi: "Hafta sonu devam edecek"

Sonraki haber

Bottas: "Mercedes'le yeni kontrat görüşmelerine başladık"

Bottas: "Mercedes'le yeni kontrat görüşmelerine başladık"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Hulkenberg, koltuk ayarı için Racing Point fabrikasına geldi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Hulkenberg, koltuk ayarı için Racing Point fabrikasına geldi

F1, Nürburgring yarışını yedi ülkede YouTube üzerinden canlı yayınlayacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
43dk

F1, Nürburgring yarışını yedi ülkede YouTube üzerinden canlı yayınlayacak!

Bottas: "Mercedes'le yeni kontrat görüşmelerine başladık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
58dk

Bottas: "Mercedes'le yeni kontrat görüşmelerine başladık"

Hamilton: "Tüm yarışları kazanmayı hedefliyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Hamilton: "Tüm yarışları kazanmayı hedefliyoruz"

Brundle: "Racing Point'in Mercedes'i bu kadar iyi kopyaladığına inanmak zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brundle: "Racing Point'in Mercedes'i bu kadar iyi kopyaladığına inanmak zor"

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı

Ricciardo: "Haas'ın aldığı cezalar çok sertti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Haas'ın aldığı cezalar çok sertti"

Hamilton, Grosjean'ın açıklamasını takdir ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Grosjean'ın açıklamasını takdir ediyor

Son Haberler

F1, Nürburgring yarışını yedi ülkede YouTube üzerinden canlı yayınlayacak!
F1 Formula 1 / Son dakika
43dk

F1, Nürburgring yarışını yedi ülkede YouTube üzerinden canlı yayınlayacak!

Bottas: "Mercedes'le yeni kontrat görüşmelerine başladık"
F1 Formula 1 / Son dakika
58dk

Bottas: "Mercedes'le yeni kontrat görüşmelerine başladık"

Hamilton: "Tüm yarışları kazanmayı hedefliyoruz"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Hamilton: "Tüm yarışları kazanmayı hedefliyoruz"

Masi: "Hafta sonu devam edecek"
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Masi: "Hafta sonu devam edecek"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hulkenberg, koltuk ayarı için Racing Point fabrikasına geldi

2s
2
Formula 1

F1, Nürburgring yarışını yedi ülkede YouTube üzerinden canlı yayınlayacak!

43dk
3
Formula 1

Hamilton: "Tüm yarışları kazanmayı hedefliyoruz"

1s
4
Formula 1

Resmi: Perez'in koronavirüs testi pozitif çıktı, İngiltere GP'de yarışamayacak!

5
Formula 1

Bottas: "Mercedes'le yeni kontrat görüşmelerine başladık"

58dk

Son Videolar

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi 02:24
Formula 1

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı? 07:09
Formula 1

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı?

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor! 27:48
Formula 1

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor!

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler

Grand Prix Greats – İspanya GP 04:46
Formula 1

Grand Prix Greats – İspanya GP

Son Haberler

F1, Nürburgring yarışını yedi ülkede YouTube üzerinden canlı yayınlayacak!
F1

F1, Nürburgring yarışını yedi ülkede YouTube üzerinden canlı yayınlayacak!

Bottas: "Mercedes'le yeni kontrat görüşmelerine başladık"
F1

Bottas: "Mercedes'le yeni kontrat görüşmelerine başladık"

Hamilton: "Tüm yarışları kazanmayı hedefliyoruz"
F1

Hamilton: "Tüm yarışları kazanmayı hedefliyoruz"

Masi: "Hafta sonu devam edecek"
F1

Masi: "Hafta sonu devam edecek"

Sainz: "Gelecekle ilgili aldığım karar konusunda mutlu ve rahatım"
F1

Sainz: "Gelecekle ilgili aldığım karar konusunda mutlu ve rahatım"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.