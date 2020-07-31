Hamilton: "Tüm yarışları kazanmayı hedefliyoruz"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, geride kalan üç yarış yarışın ikisini kazandı. Bir tanesini ise Mercedes'ten takım arkadaşı Valtteri Bottas kazandı.

Şu anda Mercedes, diğer takımların önünde görünüyor ve bu yüzden tüm yarışları kazanma ihtimalleri var.

Hamilton, aracın herhangi bir zayıf yönü olmadığını ve bu yıl tüm yarışları kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

"Aracın zayıf yönü var mı? Açıkçası aklıma hiçbir şey gelmiyor. Araç gerçekten çok iyi ve daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Silverstone bizim için iyi olmalı. Burada rakam farkı yok ve asfalt yüzeyi pürüzsüz. Bu yüzden araç burada kendisini mükemmel şekilde göstermeli."

"Diğer yarışların nasıl gelişeceğini tahmin edemiyorum. Hedefimiz tüm yarışları kazanmak. Ancak sürekli yeni zorluklarla karşı karşıyasınız ve küçük şeyler sonucu etkileyebiliyor."

"Ayrıca rakip takımların gelişebileceği gerçeğine de hazırlıklı olmalısınız. Önceki deneyimlerime bakarsam, Red Bull her yarış daha iyi hale gelebilir ve onların farkı kapatabildiklerini biliyoruz. Ferrari'nin bu yıl güç ünitesini geliştirebileceğinden şüphem yok. Bu yüzden tabii ki tüm yarışları kazanacağımızı söyleyemeyiz, ama bunun için çabalayacağız."