Hamilton: “Tüm koşullar için hazırlıklıyız”

Mercedes sürücüsü Hamilton, yoğun yağmur nedeniyle geciken sıralama turlarında 1.2 saniye gibi büyük bir farkla pole pozisyonunu aldı ve yarınki yarışa ilk sıradan başlama hakkını elde etti.

Sıralama turlarından sonra konuşan İngiliz sürücü, “Zorlu bir gündü. Açık şekilde, hava şartları hepimiz için inanılmaz zorluydu ve çoğu zaman nereye gittiğimizi bile göremiyorduk.”

“Sondan bir önceki turda çok tehlikeli bir an yaşadım, ki yüreğim ağzıma geldi ancak sonraki tur gelişmeyi başardım.”

“Geçmişteki gibi, bu tür şartlarda yarıştığımız günleri seviyorum. Ancak F1 aracındayken şartlar 100 kat daha kötü oluyor.”

“Dün, zor bir gündü. İlk antrenman seansı iyiydi ancak ikinci seansta sorunlar yaşadık ve bunları gece keşfettik. Ama büyük bir sorun yoktu.”

“Bugün hava açık olsaydı bizim için daha iyi olurdu. Ancak yağmur için de minnettarım, ama yarın daha güneşli bir gün olacağını düşünüyorum. Bu yüzden her iki koşul için de hazırlıklıyız. Ve yarışa başlamak istediğim yerdeyim, bu yüzden de sorunsuz bir seans geçirdiğim için mutluyum. Hiç hata yapmadım ve elbette bu her zaman bir pozitif.” ifadelerini kullandı.