Formula 1 Las Vegas GP

Hamilton: "Tüm aksilikler üst üste geldi"

Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarında istediği sonucu alamayan Lewis Hamilton, aracının tabanında meydana gelen hasarın yere basma kuvveti kaybına yol açtığını dile getirdi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 21 Kas 2026 05:55

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Ferrari için Las Vegas GP sıralama turları büyük hayal kırıklığı yarattı ve her iki pilot da Q2'de elenerek son bölüme kalamadı.

Seansın ardından konuşan Lewis Hamilton, Las Vegas'taki sıralama turlarının ardından yaşadığı sorunların performansını ciddi şekilde etkilediğini dile getirdi.

Britanyalı pilot, seansın ilk bölümünde aracının tabanına gelen bir cismin hasara yol açtığını açıkladı.

Hamilton, yaşadıklarını şöyle anlattı: "İyi bir iş çıkarmak için çok çalıştık."

"Açıkçası uzun düzlükler nedeniyle biraz zorlanacağımızı biliyorduk ancak hafta sonuna iyimser başlamıştım. Aracın iyi olacağını düşünüyordum fakat ilk ya da ikinci turumda tabana bir şey çarptı."

"Bu hasar yüzünden araçtaki yere basma kuvvetinin önemli bir bölümünü kaybettik ve bunun tur zamanına ciddi etkisi oldu."

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Manuel Eletto

"Sonrasında, özellikle son turumda elimden gelen her şeyi yaptım ancak önümde hava koridorundan yararlanabileceğim kimse yoktu. Ardından enerji dağıtımında da bir kayıp yaşadık ve turun sonunda yaklaşık 0.6 saniye kaybettim. Yani aksiliklerin üst üste geldiği bir gün oldu."

Daha iyi bir sonuç elde etme ihtimalini de değerlendiren Hamilton, yaşadığı sorunlar olmasaydı Q3'e kalabileceğini ancak bunun yine de kolay olmayacağını belirtti.

"Aslında Q3'e kalabilmek için mücadele ediyorduk. Güç dağıtımındaki ve yere basma kuvvetindeki kaybı yaşamamış olsaydım Q3'e kalabileceğimi düşünüyorum. Ancak o zaman bile bu kolay olmayacaktı."

"Ama artık yapacak bir şey yok, her şey geride kaldı. Bunun takım için kesinlikle hoş bir his olmadığını düşünüyorum ancak yarın için ileriye bakmaya çalışacağız."

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- Motorsport.com Ekibi

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