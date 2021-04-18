Hamilton: "Bu puanları kazanmak benim için çok önemliydi"

Formula 1 dünya şampiyonu, yarışı lider götüren Max Verstappen’le sıkı bir mücadele içerisindeydi.

George Russell’ı geçmek için kuru çizgiden çıkan Hamilton, nemli pistte yeterince yavaşlayamayınca çakıl havuzuna girdi ve bariyerlere çarptı.

Mercedes sürücüsünün piste dönmeyi başarmasının ardından, Russell ve Valtteri Bottas arasında bir kaza yaşandı ve kırmızı bayrak çıktı.

Hamilton, bu kırmızı bayraktan yararlanabildi ve Mercedes, İngiliz pilotun aracını tamamen tamir etti.

Kırmızı bayrak yeşile döndüğünde yarışa dokuzuncu sıradan başlayan Hamilton, Emilia Romagna Grand Prix’sini ikinci sırada tamamladı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, rejoins after an off Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Tosa’da yaşanılan anla ilgili konuşan Hamilton, ‘’Sadece tek bir kuru çizgi vardı. Galiba herkesi geçmek için acele ediyordum.’’

‘’İç tarafa girdim ve ıslak olduğunu görebiliyordum. Durmaya çalıştım ancak başaramadım ve pistten çıktım.’’

‘’Biraz talihsizlikti ancak tekrar piste dönebildiğim için çok minnettarım ve bugün takım için puan alabilmek çok önemliydi.’’ dedi.

Hamilton’un hiç puan alamaması, Verstappen’i şampiyonada açık ara önde götürürdü ancak İngiliz pilot, kırmızı bayrak sırasında şampiyonayı lider götürmek hakkında düşünmediğini belirtti.

‘’Bunun hakkında düşünmüyordum. Ben sadece, hata yaptığınızda gelen kötü hissi üzerimden atmaya ve bu hatadan öğrenmeye çalışıyordum.’’

‘’Bunun üzerinde kafa yormak için zamanımız yoktu, bu yüzden yarışma ruhuna geri döndüm. Geçiş yapıp yapamayacağımızı bilmiyordum çünkü çizginin dışı yine nemli olacaktı. Fakat bütün sürücülerle eğlenceli mücadelelerimiz oldu.’’

Yarışın bitmesine turlar kala ikinciliği Norris’in elinden alan Hamilton, eski takımının böylesine iyi performanslar çıkardığını gördüğü için de mutlu olduğunu ekledi.

‘’Öncelikle, Max’ı tebrik ederim. Bugün harika ve sağlam bir iş çıkardı. Aynı zamanda Lando’yu da tebrik ederim, çok iyi bir iş çıkardı ve McLaren’ın buralara çıktığını görmek harika.’’

‘’Benim açımdan harika bir gün değildi. Uzun zamandır ilk defa hata yaptım ancak yarışı sağ salim bitirebildiğim için mutluyum.’’