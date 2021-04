Hamilton: "Bu puanları kazanmak benim için çok önemliydi"

Formula 1 dünya şampiyonu, yarışı lider götüren Max Verstappen’le sıkı bir mücadele içerisindeydi.

George Russell’ı geçmek için kuru çizgiden çıkan Hamilton, nemli pistte yeterince yavaşlayamayınca çakıl havuzuna girdi ve bariyerlere çarptı.

Mercedes sürücüsünün piste dönmeyi başarmasının ardından, Russell ve Valtteri Bottas arasında bir kaza yaşandı ve kırmızı bayrak çıktı.

Hamilton, bu kırmızı bayraktan yararlanabildi ve Mercedes, İngiliz pilotun aracını tamamen tamir etti.

Kırmızı bayrak yeşile döndüğünde yarışa dokuzuncu sıradan başlayan Hamilton, Emilia Romagna Grand Prix’sini ikinci sırada tamamladı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, rejoins after an off

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images