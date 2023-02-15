Hamilton: "Hiçbir şey beni konuşmaktan alıkoyamaz"

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Aralık ayında tartışmalı bir kural değişikliğine giden FIA, pilotların önceden izin almadan yarışlarda kişisel, siyasi veya dini açıklamalarda bulunmalarını yasakladı.

FIA bu hamlenin halihazırda yürürlükte olan bir süreci resmileştirmekten ibaret olduğunu söylese de, bazı pilotlar önemli konulara dikkat çekme kabiliyetleri konusunda endişelerini dile getirdiler -bu isimlerden biri, tahmin edilebileceği gibi Lewis Hamilton

Üç sene önce Amerika'da George Floyd'un öldürülmesi sonucu başlayan Black Lives Matter hareketi başta olmak üzere birçok konuda görüş bildirmekten çekinmeyen Hamilton, motor sporlarında çeşitliliğin artırılması ve LGBTQ+ hakları gibi sosyal konularda da sesini yükseltti.

W14'ün lansmanında konuşan Hamilton, FIA'nın kural değişikliğine önemli konularda konuşmaya devam edeceğini söyledi.

Hamilton, "Bu beni şaşırtmıyor ama hiçbir şey beni tutkulu olduğumu hissettiğim konular ve sorunlar hakkında konuşmaktan alıkoyamaz."

"Sporun her zaman, özellikle de tüm bu farklı yerlere seyahat ederken, önemli konularda konuşmak ve farkındalık yaratmak gibi bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum.

"Yani benim için değişen bir şey yok."

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 ve 2. Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hamilton, 2020 Toskana Grand Prix'sinin podyumunda, siyahi bir tıp teknisyeni olan Taylor'ın polis tarafından öldürülmesinin ardından önünde 'Breonna Taylor'ı öldüren polisleri tutuklayın' yazılı bir tişört giydi.

Yarıştan sonra kurallar FIA tarafından güncellenerek sürücülerin podyuma çıkarken ve yarış sonrası röportajlarda yarış kıyafetlerini boyunlarına kadar giymeleri zorunlu hale getirildi.

Son kural değişikliği, sürücülerin siyasi açıklamalarla ilgili kuralları ihlal etmeleri halinde FIA tarafından yaptırıma tabi tutulabileceği anlamına geliyor.

Hamilton, FIA'nın sesini yükselttiği için uygun göreceği herhangi bir cezayı almaya hazır olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Bence bazı şeyleri dile getirdiğim için ekstra ceza puanı almak isteyeceğimi söylemek aptalca olur."

"Ama size söylediğim gibi, yine de fikrimi söylemeye devam edeceğim. Hâlâ bu platforma sahibiz ve hâlâ üstesinden gelmemiz gereken pek çok şey var.

"Stefano'nun [Domenicali] desteği bence inanılmazdı. Bence tüm sürücüler ifade özgürlüğü konusunda hemfikir."

"Hepimiz bu konuda hemfikiriz."