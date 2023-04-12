Hamilton: "Tıpkı Moss gibi hayatımın sonuna kadar Mercedes'te kalmak istiyorum"

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2012 yılında Lewis Hamilton'ın McLaren'dan henüz büyük bir başarı elde edememiş olan Mercedes'e geçmesi tuhaf bir kumar olarak görülüyordu.

İngiliz pilot, 2013'te yarış kazanmayı başarırken, 2014 yılı itibariyle şampiyonluğun en büyük adayı oldu.

Mercedes, Formula 1'in hibrit dönemini domine ederek sekiz yıl üst üste takımlar şampiyonluğunu kazanırken, Hamilton 2014-20 arası altı şampiyonluk aldı. İngiliz pilot sadece 2016'da şampiyonluğu Nico Rosberg'e kaybetti.

Geçen yıl Mercedes için büyük bir hayal kırıklığıydı ve Hamilton, 2021'den sonra 2022 yılında da mutlu sona ulaşamadı.

Özellikle 2022, Hamilton'ın kariyeri için büyük bir düşüştü çünkü kariyerinde ilk kez galibiyet ya da pole pozisyonu alamadı.

Bu yıl da şimdiye kadar durum çok parlak değil ve İngiliz pilotun başka bir takıma geçebileceği konuşuluyor.

Yine de Hamilton, Mercedes'te olmaktan keyif alıyor ve şöyle diyor: "Mercedes için yarışmak harika."

"Burada kendimi hâlâ evimde gibi hissediyorum. Burası bir aile gibi. Kendimi son günlerime kadar burada görebiliyorum."

"Efsanelere bakarsanız, Sir Stirling Moss son günlerine kadar Mercedes'te kaldı. Bir gün ben de böyle olmayı hayal ediyorum."

"Buna zaten sahibim, bu yüzden bunu sürdürmek ve bu markayla birlikte daha fazlasını elde etmek istiyorum."

"Takım içinde harika dostlarım, harika ilişkilerim var. Takıma yardım edebildiğim, ön tarafa dönme yolunda onlara destek olabildiğim ve takıma katkıda bulunabildiğim sürece burada kalmak istiyorum."

"Bu yüzden burada kalmak istiyorum. Eğer bunu yapamayacağımı hissettiğim bir an gelirse, o zaman yerimi genç birinin alma zamanı gelmiş demektir."

"Fakat hâlâ oldukça gencim ve oldukça iyi durumdayım."