Hamilton, TIME tarafından "en etkili 100 kişi" arasında gösterildi

Time dergisi her yıl liderlerden sanatçılara, ikonlardan öncülere farklı kategorilerde en etkili isimleri belirliyor.

Bu yıl yedinci dünya şampiyonluğuna doğru giden Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, pistteki etili sürüşü ve ırkçılıkla ilgili mücadeleleri sonucunda siyasetçiler, müzisyenler, aktivistler ve spor yıldızlarının yer aldığı bu özel özel bir listeye katıldı.

Hamilton, bu yıl F1 yarışlarında "Black Lives Matter" hareketini savundu ve diğer sürücüleri de bu hareketi desteklemeye çağırdı.

Hamilton böylelikle ikinci kez bu listede yer almış oldu. Listedeki diğer sporcular arasında NFL'den Patrick Mahomes, kısa süre önce emekli olan NBA basketbolcusu Dwayne Wade ve tenis yıldızı Naomi Osaka yer alıyor.

Hamilton’un etkisi hakkında konuşan NASCAR sürücüsü Bubba Wallace, TIME'a şunları söyledi: “NASCAR’daki tek siyahi pilot benim. Bu yüzden Lewis'in örneği benim için özellikle anlamlı. Yaptığımız şeyi gösteriyor. Onun her hafta sonu piste damga vurduğunu görmek, beni de aynısını yapma konusunda motive ediyor."

TİME CEO'su ve Genel Yayın Yönetmeni Edward Felsenthal, koronavirüs salgını ve dünya çapındaki ırkçılık karşıtı eylemlerin ortasında yayınlanan bu yılki listenin, önceki yıllardan çok daha farklı olduğunu söyledi.

Bu yılki listede her zamankinden daha fazla doktor ve hemşire yer alıyor. Tam listeye buradan ulaşabilirsiniz.

Lewis Hamilton The Time 100 list Photo by: Uncredited

Alakalı video