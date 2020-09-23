Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Yarış:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
78 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton, TIME tarafından "en etkili 100 kişi" arasında gösterildi

paylaşım
yorumlar
Hamilton, TIME tarafından "en etkili 100 kişi" arasında gösterildi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Lewis Hamilton, bu yıl dünyanın en etkili kişilerini içeren TIME 100 listesinde yer aldı.

Time dergisi her yıl liderlerden sanatçılara, ikonlardan öncülere farklı kategorilerde en etkili isimleri belirliyor. 

Bu yıl yedinci dünya şampiyonluğuna doğru giden Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, pistteki etili sürüşü ve ırkçılıkla ilgili mücadeleleri sonucunda siyasetçiler, müzisyenler, aktivistler ve spor yıldızlarının yer aldığı bu özel özel bir listeye katıldı.

Hamilton, bu yıl F1 yarışlarında "Black Lives Matter" hareketini savundu ve diğer sürücüleri de bu hareketi desteklemeye çağırdı.

Hamilton böylelikle ikinci kez bu listede yer almış oldu. Listedeki diğer sporcular arasında NFL'den Patrick Mahomes, kısa süre önce emekli olan NBA basketbolcusu Dwayne Wade ve tenis yıldızı Naomi Osaka yer alıyor.

Hamilton’un etkisi hakkında konuşan NASCAR sürücüsü Bubba Wallace, TIME'a şunları söyledi: “NASCAR’daki tek siyahi pilot benim. Bu yüzden Lewis'in örneği benim için özellikle anlamlı. Yaptığımız şeyi gösteriyor. Onun her hafta sonu piste damga vurduğunu görmek, beni de aynısını yapma konusunda motive ediyor."

TİME CEO'su ve Genel Yayın Yönetmeni Edward Felsenthal, koronavirüs salgını ve dünya çapındaki ırkçılık karşıtı eylemlerin ortasında yayınlanan bu yılki listenin, önceki yıllardan çok daha farklı olduğunu söyledi.

Bu yılki listede her zamankinden daha fazla doktor ve hemşire yer alıyor. Tam listeye buradan ulaşabilirsiniz.

Lewis Hamilton The Time 100 list

Lewis Hamilton The Time 100 list

Photo by: Uncredited

Alakalı video

Magnussen: "Haas koltuğu için çok sayıda aday var"

Önceki haber

Magnussen: "Haas koltuğu için çok sayıda aday var"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Stefano Domenicali, F1'in yeni CEO'su olmaya hazırlanıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stefano Domenicali, F1'in yeni CEO'su olmaya hazırlanıyor!

Button: "Hamilton yarıştığım en temiz pilottu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Hamilton yarıştığım en temiz pilottu"

Formula 1 taraftar anketi sonuçlandı, Ferrari ve Leclerc zirvede yer aldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1 taraftar anketi sonuçlandı, Ferrari ve Leclerc zirvede yer aldı!

Hamilton, TIME tarafından "en etkili 100 kişi" arasında gösterildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, TIME tarafından "en etkili 100 kişi" arasında gösterildi

Mick Schumacher'in performansı AlphaTauri'yi etkiledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mick Schumacher'in performansı AlphaTauri'yi etkiledi

Raikkonen: "Sochi için hedefimiz puan almak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Sochi için hedefimiz puan almak"

Alonso, Ferrari dönemindeki vücuduna yeniden ulaşmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, Ferrari dönemindeki vücuduna yeniden ulaşmış

Renault, yeni CEO'sunda "Ford v Ferrari" ruhu olduğuna inanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault, yeni CEO'sunda "Ford v Ferrari" ruhu olduğuna inanıyor

Son Haberler

Hamilton, TIME tarafından "en etkili 100 kişi" arasında gösterildi
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, TIME tarafından "en etkili 100 kişi" arasında gösterildi

Magnussen: "Haas koltuğu için çok sayıda aday var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Haas koltuğu için çok sayıda aday var"

Raikkonen: "Sochi için hedefimiz puan almak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Sochi için hedefimiz puan almak"

Albon daha fazla podyum istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon daha fazla podyum istiyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Stefano Domenicali, F1'in yeni CEO'su olmaya hazırlanıyor!

2
Formula 1

Button: "Hamilton yarıştığım en temiz pilottu"

3
Formula 1

Formula 1 taraftar anketi sonuçlandı, Ferrari ve Leclerc zirvede yer aldı!

4
Formula 1

Hamilton, TIME tarafından "en etkili 100 kişi" arasında gösterildi

1s
5
Formula 1

Mick Schumacher'in performansı AlphaTauri'yi etkiledi

Son Haberler

Hamilton, TIME tarafından "en etkili 100 kişi" arasında gösterildi
F1

Hamilton, TIME tarafından "en etkili 100 kişi" arasında gösterildi

Magnussen: "Haas koltuğu için çok sayıda aday var"
F1

Magnussen: "Haas koltuğu için çok sayıda aday var"

Raikkonen: "Sochi için hedefimiz puan almak"
F1

Raikkonen: "Sochi için hedefimiz puan almak"

Albon daha fazla podyum istiyor
F1

Albon daha fazla podyum istiyor

Button: "Hamilton yarıştığım en temiz pilottu"
F1

Button: "Hamilton yarıştığım en temiz pilottu"

Son Videolar

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar 03:13
Formula 1

Grand Prix Greats – Rusya GP en iyi anlar

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2! 03:05
Formula 1

Speed Dating with Toto, Lewis, and Valtteri – Part 2!

Robert Kubica'nın BMW Sauber ile geçirdiği en iyi zamanlar 02:47
Formula 1

Robert Kubica'nın BMW Sauber ile geçirdiği en iyi zamanlar

Olaylı yarışın Türkçe telsiz konuşmaları! | F1 2020 Toskana GP Türkçe telsiz konuşmaları 04:38
Formula 1

Olaylı yarışın Türkçe telsiz konuşmaları! | F1 2020 Toskana GP Türkçe telsiz konuşmaları

2020 Toskana GP pilot performans puanları 15:09
Formula 1

2020 Toskana GP pilot performans puanları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.