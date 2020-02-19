Hamilton: "Testlere iyi başladık!"
Lewis Hamilton, testlerin ilk gününün ardından iyi bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi.
Mercedes, 2020 kış testlerine iyi şekilde başlayan takımların başında geliyordu.
Güne Valtteri Bottas başladı ve W11 ile sabah bölümünü ilk sırada tamamlamasının ardından öğleden sonra aracı Lewis Hamilton'a bıraktı.
İngiliz pilot, öğleden sonra takım arkadaşını geçti ve günü ilk sırada noktaladı.
Hamilton, "İyi bir gündü, testlere iyi bir başlangıç yaptık. Uzun bir kış tatilinden sonra testlerin ilk gününde 170'den fazla tur atmak, bu sezon için ne kadar çok çalıştığımızı gösteriyor."
"Testlerde adım adım yeni araca hakim olmaya başlayacağız. Bugün çok miktarda veri topladık, analiz edilmesi ve sürdürülmesi gerekiyor." dedi.
Bottas ise şunları ekledi: “Çalışmaya sabah tam dokuzda başladık ve ilk bölümü sorunsuz bir şekilde tamamladık, programımızı tamamen yerine getirdik. Özellikle araçlarımızın bu kadar karmaşık olduğunu düşündüğünüzde etkileyiciydi."
"Sabah aerodinami üzerinde çalıştım ve sensörler ile sürüş yaptım. Sonra ayarlar denedim. Testlerde, aracın daha ciddi değişikliklere nasıl tepkiler verdiğini değerlendirmek mümkün.
"Yeni aracı sevdim, hızlı ve dayanıklı, ancak çok daha hızlı olabileceği hissi var. Testlerin başlangıcı iyiydi ancak şimdi güç dengesini yargılamak zor çünkü bunlar sadece ilk günler." dedi.
Teknik direktör James Allison ise son olarak şunları ekledi: "Testler olumlu başladı, her iki sürücü de ilk günde çok mesafe tamamladı. Melbourne'dan önce yapılması gereken görevler listesine birkaç tik koyduk ve süspansiyon ayarları üzerinde çalıştık. Gelişmemiz gereken alanlarda aracın davranışındaki gelişimden memnunuz."
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|Editör
|Kemal Şengül
Hamilton: "Testlere iyi başladık!"
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