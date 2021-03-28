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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Testlerde gördüğümüz farkı yarı yarıya azalttık"

Ekleyen:
, Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, takımın testlerden bu yana iyi bir ilerleme kaydettiğini düşünüyor ve henüz yeterli olmasa bile takımın ilerlemesinden memnun görünüyor.

Hamilton: "Testlerde gördüğümüz farkı yarı yarıya azalttık"

Red Bull, sezon öncesi testlerinde epey hızlıydı ve Mercedes, testlerin ardndan Avusturyalı ekibi favori ilan etti.

Cuma günü en hızlısı olmadıklarını söyleyen Hamilton, yine de testlere kıyasla farı yarı yarıya azalttıklarını söyledi.

İkinci olan İngiliz pilot, "Elbette pole pozisyonunu kazanmak isterdik ama bunu yapmanın zor olacağını biliyorduk."

"Red Bull sezon öncesi testlerinin ilk gününden bu yana bizden daha hızlıydı ve aradaki farkı bu kadar kısa sürede kapatmak inanılmaz derecede zor bir görev. Ancak Mercedes çalışanlarının çalışma şekliyle gurur duyuyorum."

"Buradaki fark beklediğimizden önemli ölçüde daha azdı."

"Takımdaki çocukların harika çalışmaları sayesinde ilerleme kaydetmeyi başardık ve testlerdeki farkı yarı yarıya azalttık." dedi.

Hamilton, bu gelişimi özellikle aracı daha iyi anlayarak ve dengeyi artırarak yakaladıklarını da ekledi.

"Çok fazla ilerleme kaydetmek zordu çünkü herhangi bir değişiklik yapmadık. Sadece aracın davranışlarını daha iyi anlamaya çalıştık ve ayarlar üzerinde çalıştık."

"Bu aracın davranışları, geçen yılki W11'e kıyasla önemli ölçüde farklı. Bazı alanlarda hâlâ yeterince iyi değiliz."

"İlerleme kaydetmemiz biraz vakit alacak."

"Belki de yaşadığımız zorluklar sadece bu pistle ilgilidir ve başka hiçbir yere gittiğimizde tüm bunları görmeyebiliriz."

Hamilton, pazar günü zafer mücadelesi verip vermeyeceği sorusuna, "Kolay olmayacak. Bugün tempo olarak avantajları var ve geleneksel olarak yarış temposunda çok hızlılar. Umarım pazar günü aradaki fark daha az olur ancak Red Bull'un da birkaç ondalık daha hızlı gidebileceğinden eminim."

"Kendi hissiyatıma ve takımın verdiği bilgilere göre, aracın uzun sürüşlerdeki dengesi mükemmel değildi. Hesaplamalar Red Bull'un birkaç ondalık daha hızlı olduğunu gösteriyordu. Bakalım işler nasıl gidecek? Tempo kötü değildi, sezon öncesi testlerinden sonra beklediğimizden daha iyiydi." cevabını verdi.

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Bottas: "İlk bölümde iki set lastik kullanmak işimi zorlaştırdı"

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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