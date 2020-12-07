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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Hamilton, testinin negatif çıkması halinde Abu Dhabi GP'ye katılacak

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Hamilton, testinin negatif çıkması halinde Abu Dhabi GP'ye katılacak
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Formula 1 Şampiyonu Lewis Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sine katılabilmek için testinin negatif çıkmasını bekliyor.

Hamilton, özel jetle seyahat etme esnekliğine sahip ancak bunun için Abu Dhabi yetkililerinden seyahat onayı alması gerekiyor.

Hamilton'ın  geçen hafta Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından koltuğuna George Russell geçmişti.

Bu yıl Sergio Perez ve Lance Stroll testlerinin pozitif çıkması nedeniyle birkaç yarış kaçırsalar da hemen toparlanıp pistlere geri dönebilmişlerdi. Ancak Abu Dhabi ve Bahreyn’deki sıkı düzenlemeler yüzünden Hamilton’un şu anki durumu karışık bir hal aldı.

Bahreyn’de sıkı bir karantina süreci geçiren Hamilton şu an yedinci gününde. 

Asıl problemse bu haftaki yarışa ev sahipliği yapacak Abu Dhabi’nin ülkeye giriş yapan herkese 14 günlük bir karantina süreci uygulama kararını hayata geçirmiş olmasıydı. 

Bu sıkı önlemlere rağmen F1’e bir istisna yapıldı. Buna göre pazartesi günü tüm F1 mensupları kontrollü koşullar altında ‘kapalı biyosfer’e girmeden önce piste komşu otellere seyahat edebiliyor. 

Mercedes Patronu Toto Wolff eğer seyahat edebilirse Hamilton’un aracının kendisini beklediğine açıklık getirdi.

Pazar günkü yarıştan sonra açıklamalarda bulunan Wollf: “Bence Lewis iyileşir, her geçen gün daha iyi olur ve testi negatife dönerse yarışta olur.”  

Hamilton’un kaderinin iki hükümete bağlı olduğunu söyleyen FIA Yarış Direktörü Micheal Masi: “Tüm bunların esas noktası her zaman ilgili hükümetlere, prosedürlerine ve yasalarına uymak olmuştur.” 

“Bu yüzden en önemli karar Bahreyn sağlık yetkililerinin Lewis’in nasıl olduğunu kendi sistemlerine göre teyit etmesi ve ardından Abu Dhabi yetkililerinin belirlediği kriterler olacak.” 

“Özetle giriş kriterlerini belirleyecek olan bu iki devlet kurumudur. İlgili hükümetlerin protokollerini geçer, FIA’ın test prosedürlerine uyar ve padok önceki testte de negatif çıkarsa bizim için herhangi bir sorun olmayacaktır.” 

Teorik olarak Hamilton, sıralama turları için cumartesi günü öğleden sonra Abu Dhabi’de olmak zorunda. 

Prosedürlerle ilgili detaylı bilgi veren Masi: Nurburgring’de kullanılana benzer bir yönetmelik mevcut. Buna göre pilot antrenman ya da sıralama turlarında olduğu sürece yarışa katılabilir.” 

“Yani şimdiki durumda sürücünün bu gerekliliklerden birini yerine getirmesi yeterli olacak.” 

“Döndüklerinde direkt yarışamazlardı. Pratiklerden birini, antrenman turları ya da sıralama turları, yapmalılardı.”   dedi. 

Hem Mercedes hem de Williams için ortak bir sorun var: Her iki taraf da Hamilton’un seyahat edip edemeyeceğini, Russell’ın o koltukta olup olmayacağını bilmiyorlar. 

Hamilton’un aracı yalnız cuma günü boş kalacak olursa, Russell’ın Williams’la hazırlıkları aksatmaması için yedek pilot Stoffel Vandoorne’ın dünya şampiyonu dönene kadar aracı kullanmasına izin vermek mantıklı bir seçenek olabilir.  

Çeviri: Zeynep Temel

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP Biletler
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Adam Cooper

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