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Hamilton: "Tekrar kazanırsak, bu benim en büyük zaferim olacak"

Lewis Hamilton, iyi bir araç üreteceği konusunda Mercedes'e güveniyor ve yeniden kazanmaya başladıkları takdirde, bunun "en büyük zaferi" olacağını söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

İngiliz pilot, son zaferini 2021 Suudi Arabistan GP'de aldı ve kariyerinde ilk kez bu kadar zamanı galibiyetsiz geçirdi.

Kariyeri boyunca yedi şampiyonluk alan Hamilton, 2024 aracından epey umutlu görünüyor ve bunun için takımla yoğun şekilde çalışıyor.

Blick ile yaptığı röportajda Hamilton, 2024 aracı hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiliz pilot, "Bu yıl şimdiye kadar topladığımız verilerin yeni araç üzerinde etkili olmasını umuyorum."

"Bence fabrikadaki tüm Mercedes çalışanlarının umudu bu. Hepimiz hedeflerimize inanmalı ve pes etmemeliyiz."

"Eminim geri döneceğiz. Bunu yapabiliriz, podyumun en üst basamağına çıkabiliriz. Bunu başardığımda, muhtemelen kariyerimin en büyük zaferi olacak." dedi.

Hamilton sekizinci şampiyonluğunu aldıktan sonra emekli olmak gibi bir planı olmadığını söyledi.

"Sekizinci şampiyonluğun benim için bir bırakma işareti olacağını asla söylemedim. Fakat bunu ancak oraya gerçekten ulaştığımda anlayacağım."

Her şeyin W15'e mi bağlı olduğu sorusuna Hamilton, "Formula 1'de harika bir aracınız yoksa, büyük hedeflere ulaşamazsınız. Hiç kimse yapamaz." cevabını verdi.

Son olarak Max Verstappen hakkında ne söylemek istediği sorusuna Hamilton, "Ne duymak istiyorsun?"

"Söyleyebileceğim tek şey, yaptığı şeyi yapmaya devam etmesi gerektiği."

"Max şu anda Red Bull'da olağanüstü bir iş yapıyor." cevabını verdi.

 

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McLaren pilotları Katar'dan umutlu

Albon, gelecek için "tekliflere" açık

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