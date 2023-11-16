Hamilton: "Teknik olmayan Las Vegas pist düzeni Mercedes'e yardımcı olacak"

Hamilton Austin [daha sonra diskalifiye edilmişti] ve Meksika'da sergilediği iki güçlü performansın ardından, Brezilya'da kötü bir hafta sonu geçirmişti.

George Russell ile 2022'de aldıkları son galibiyetin ardından Mercedes, bu sene Interlagos'ta lastik aşınmasına yol açan ayarlarla sıkıntı yaşadı.

Durum o kadar kötüydü ki, takım sprint yarışının ardından otomobilleri kapalı parka çekmeyi düşündü. Nihayetinde bunu yapmamaya karar verdiler. Çünkü hangi ayar değişikliğinin pilotların işlerini iyileştireceğini bilmiyorlardı.

Interlagos pistinin birçok farklı viraj tipi ve akıcı orta sektörü, F1 takımlarının bu hafta sonu Vegas'ta mücadele edeceği ve uzun düzlüklerin olduğu pistle tezat oluşturuyor.

Vegas'taki etkinlik öncesi basın toplantısında konuşan Hamilton, Mercedes'in W14 kolay ayarlayabileceğini umuyor. Ancak uzun düzlükler sebebiyle oluşacak ek sürtünme ile sorunların tekrar ortaya çıkabileceğinden de korkuyor.

Hamilton, 2023'ün sondan bir önceki yarışında kendisinden ne kadar emin olduğu sorulduğunda, "Bir öncekinden daha fazla."

"Hâlâ zor olacağını düşünüyorum. Bu hafta sonu lastiklerin aşınmasını kontrol etmek zor olacak."

"Genellikle düzlüklerdeki en hızlı takım değiliz. Bu yüzden düzlüklerde zaman kaybedip virajlarda herkese ayak uydurup uyduramayacağımızı görmek zor olacak."

“Ancak burası en teknik pist değil, umarım bu işimizi biraz daha kolaylaştırır.” şeklinde cevap verdi.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes

Hamilton, Brezilya'nın Mercedes ile geçirdiği son 10 yıldaki "kesinlikle en kötülerden biri" olduğunu söyledi. Bunun sebebi olarak "otomobili yanlış ayarda kullandık" diye açıkladı.

Hamilton, "Otomobilde potansiyel olduğu açık. Daha önce harika iki yarış geçirdik. Sadece yanlış pencereden baktık, bu hepimizin suçu." dedi.

Hamilton, ayrıca Mercedes'in Interlagos'ta geçirdiği zor yarış için aslında minnettar olduğunu, bunun takıma F1'in zirvesinde tekrar yarışmak için hâlâ yapılacak önemli işleri olduğunu gösterdiğini söyledi.

Hamilton, "Takımın hâlâ ne kadar iş yapılması gerektiğini hatırlatmaya ihtiyacı var mıydı bilmiyorum. Ama böyle zorlu bir hafta sonundan her zaman çıkarılacak dersler vardır."

"Kesinlikle geçen yıl, sezon sonunda aldığımız o galibiyeti düşünüyorum. Bu takım için gerçekten önemli bir moral olsa da, belki de bir sonraki yıla geçerken daha iyi olacağımızı düşünmemize yol açtı."

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14

"Aslında Brezilya'da yaşadığım deneyim için minnettarım. Çünkü çocuklar hâlâ istediğimiz kadar yakın olmadığımızı biliyorlar."

"Bu da daha çok çalışmamız gerektiği anlamına geliyor. Her açıdan iyi iş çıkarmalıyız."

"Tırmanmamız gereken dik bir dağ olduğunun farkındayız." dedi.