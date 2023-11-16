Prime'a abone ol
Formula 1 Las Vegas GP
Haberler

Hamilton: "Teknik olmayan Las Vegas pist düzeni Mercedes'e yardımcı olacak"

Lewis Hamilton, Las Vegas Formula 1 pistinin teknik olmaması sebebiyle, Brezilya'daki ayar mücadelesinin ardından burada Mercedes'i güçlendireceğini düşünüyor.

Alex Kalinauckas
Editör Alex Kalinauckas
Güncelleme
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, with Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes AMG

Hamilton Austin [daha sonra diskalifiye edilmişti] ve Meksika'da sergilediği iki güçlü performansın ardından, Brezilya'da kötü bir hafta sonu geçirmişti.

George Russell ile 2022'de aldıkları son galibiyetin ardından Mercedes, bu sene Interlagos'ta lastik aşınmasına yol açan ayarlarla sıkıntı yaşadı.

Durum o kadar kötüydü ki, takım sprint yarışının ardından otomobilleri kapalı parka çekmeyi düşündü. Nihayetinde bunu yapmamaya karar verdiler. Çünkü hangi ayar değişikliğinin pilotların işlerini iyileştireceğini bilmiyorlardı.

Interlagos pistinin birçok farklı viraj tipi ve akıcı orta sektörü, F1 takımlarının bu hafta sonu Vegas'ta mücadele edeceği ve uzun düzlüklerin olduğu pistle tezat oluşturuyor.

Vegas'taki etkinlik öncesi basın toplantısında konuşan Hamilton, Mercedes'in W14 kolay ayarlayabileceğini umuyor. Ancak uzun düzlükler sebebiyle oluşacak ek sürtünme ile sorunların tekrar ortaya çıkabileceğinden de korkuyor.

Hamilton, 2023'ün sondan bir önceki yarışında kendisinden ne kadar emin olduğu sorulduğunda, "Bir öncekinden daha fazla."

"Hâlâ zor olacağını düşünüyorum. Bu hafta sonu lastiklerin aşınmasını kontrol etmek zor olacak."

"Genellikle düzlüklerdeki en hızlı takım değiliz. Bu yüzden düzlüklerde zaman kaybedip virajlarda herkese ayak uydurup uyduramayacağımızı görmek zor olacak."

“Ancak burası en teknik pist değil, umarım bu işimizi biraz daha kolaylaştırır.” şeklinde cevap verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes

Hamilton, Brezilya'nın Mercedes ile geçirdiği son 10 yıldaki "kesinlikle en kötülerden biri" olduğunu söyledi. Bunun sebebi olarak "otomobili yanlış ayarda kullandık" diye açıkladı.

Hamilton, "Otomobilde potansiyel olduğu açık. Daha önce harika iki yarış geçirdik. Sadece yanlış pencereden baktık, bu hepimizin suçu." dedi.

Hamilton, ayrıca Mercedes'in Interlagos'ta geçirdiği zor yarış için aslında minnettar olduğunu, bunun takıma F1'in zirvesinde tekrar yarışmak için hâlâ yapılacak önemli işleri olduğunu gösterdiğini söyledi.

Hamilton, "Takımın hâlâ ne kadar iş yapılması gerektiğini hatırlatmaya ihtiyacı var mıydı bilmiyorum. Ama böyle zorlu bir hafta sonundan her zaman çıkarılacak dersler vardır."

"Kesinlikle geçen yıl, sezon sonunda aldığımız o galibiyeti düşünüyorum. Bu takım için gerçekten önemli bir moral olsa da, belki de bir sonraki yıla geçerken daha iyi olacağımızı düşünmemize yol açtı."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14

"Aslında Brezilya'da yaşadığım deneyim için minnettarım. Çünkü çocuklar hâlâ istediğimiz kadar yakın olmadığımızı biliyorlar."

"Bu da daha çok çalışmamız gerektiği anlamına geliyor. Her açıdan iyi iş çıkarmalıyız."

"Tırmanmamız gereken dik bir dağ olduğunun farkındayız." dedi.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Önceki haber Sainz: "F1, Las Vegas'taki 'aşırıya kaçmış' hafta sonu programını yeniden düşünmeli"
Sonraki haber Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Alex Kalinauckas
Daha fazlası
Alex Kalinauckas
Verstappen: "F1'in sıralama trafiği kuralları 'tamamen kusurlu'"

Verstappen: "F1'in sıralama trafiği kuralları 'tamamen kusurlu'"

Formula 1
Mexico City GP

Verstappen: "F1'in sıralama trafiği kuralları 'tamamen kusurlu'" Verstappen: "F1'in sıralama trafiği kuralları 'tamamen kusurlu'"

Meksika GP antrenmanlarından çıkardığımız dersler

Meksika GP antrenmanlarından çıkardığımız dersler

Formula 1
Mexico City GP

Meksika GP antrenmanlarından çıkardığımız dersler Meksika GP antrenmanlarından çıkardığımız dersler

Alonso: "'Futbol' zihniyeti Aston Martin'in F1 sezonunu değerlendirmek için doğru yol değil"

Alonso: "'Futbol' zihniyeti Aston Martin'in F1 sezonunu değerlendirmek için doğru yol değil"

Formula 1
Mexico City GP

Alonso: "'Futbol' zihniyeti Aston Martin'in F1 sezonunu değerlendirmek için doğru yol değil" Alonso: "'Futbol' zihniyeti Aston Martin'in F1 sezonunu değerlendirmek için doğru yol değil"

Lewis Hamilton
Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı

Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı

Formula 1
Las Vegas GP

Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı

Marko: "Eleştirmeden önce Las Vegas'a bir şans vermeliyiz"

Marko: "Eleştirmeden önce Las Vegas'a bir şans vermeliyiz"

Formula 1
Las Vegas GP

Marko: "Eleştirmeden önce Las Vegas'a bir şans vermeliyiz" Marko: "Eleştirmeden önce Las Vegas'a bir şans vermeliyiz"

Hamilton: "Las Vegas'a 'açık fikirli' bir şekilde gitmeliyiz"

Hamilton: "Las Vegas'a 'açık fikirli' bir şekilde gitmeliyiz"

Formula 1
Las Vegas GP

Hamilton: "Las Vegas'a 'açık fikirli' bir şekilde gitmeliyiz" Hamilton: "Las Vegas'a 'açık fikirli' bir şekilde gitmeliyiz"

Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Hamilton, W14 hakkındaki hayal kırıklığını tekrarladı

Hamilton, W14 hakkındaki hayal kırıklığını tekrarladı

Formula 1
Las Vegas GP

Hamilton, W14 hakkındaki hayal kırıklığını tekrarladı Hamilton, W14 hakkındaki hayal kırıklığını tekrarladı

Button: "İçimden bir ses '2024 Red Bull için zor olacak' diyor"

Button: "İçimden bir ses '2024 Red Bull için zor olacak' diyor"

Formula 1
Las Vegas GP

Button: "İçimden bir ses '2024 Red Bull için zor olacak' diyor" Button: "İçimden bir ses '2024 Red Bull için zor olacak' diyor"

Anderson: "Mercedes zor bir durum içerisinde"

Anderson: "Mercedes zor bir durum içerisinde"

Formula 1
Las Vegas GP

Anderson: "Mercedes zor bir durum içerisinde" Anderson: "Mercedes zor bir durum içerisinde"

Son Haberler

Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum"

Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum" Stroll, Las Vegas GP hakkında: "Ben yarışmayı seviyorum, Hollywood yıldızı olmak istemiyorum"

Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak"

Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak" Sainz: "Las Vegas'ın pist düzeni bize uyacak"

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor Norris, McLaren’in güçlü yanlarından emin olamıyor

Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil"

Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil"

MGP MotoGP
Katar GP

Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil" Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol