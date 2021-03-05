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Önceki / Hulkenberg, Aston Martin/Mercedes'in yedek pilotu olmaya hazırlanıyor
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Tek yıllık sözleşme imzalamayı ben seçtim"

Ekleyen:
, Editör

Mercedes F1 takımı pilotu Lewis Hamilton, tek yıllık sözleşmeye sahip olmasının 2021 sezonu süresince odağını kaybetmesine sebep olmayacağını söylerken, bu durumun "ilk kez başına gelmediğini" de ekledi.

Hamilton: "Tek yıllık sözleşme imzalamayı ben seçtim"

Hamilton'ın önceki Mercedes kontratı 2020 sezonunun sonunda bitti ve sezon boyunca İngiliz pilotun geleceğine dair basındaki spekülasyonlar devam etti.

7. şampiyonluğunu kazandıktan sonra Hamilton, herhangi bir sözleşme imzalamadan kış arasına girdi ve her 2 taraf da sözleşme imzalamakta kararlı olduklarını söylese de bu hareket sebebiyle spekülasyonlar daha da kızıştı.

Hamilton ve Mercedes, Şubat ayının başında, Bahreyn'deki kış testlerinden sadece 5 hafta önce tek yıllık sözleşmeye imzalarını attılar.

Fakat Hamilton, tek yıllık sözleşmesi sebebiyle 2020'de yaşadıklarını yeniden yaşayabilir ve her hafta sonu yeniden medya ve basının konu hakkındaki yorumlarını dinleyebiliriz.

Sözleşmesi hakkında yapılan spekülasyonların dikkatini dağıtıp dağıtmayacağı sorulduğunda Hamilton, bunun kendi üstünde herhangi bir baskı yaratacağını düşünmediğini söyledi.

Hamilton, "Sanırım bunu zaman gösterecek. Bu durum ilk kez başıma gelmiyor."

"En azından bir süreliğine bu sorulara maruz kaldığım bir pozisyonda olduğumu hatırlıyorum. Bu açıdan üstümde baskı varmış gibi hissetmiyorum."

"Doğal olarak, performans göstermek için ne gerektiğini bilme konusunda kendime çok güveniyorum ve bu konuda her zaman kendi üstüme bahse girerim." dedi.

Tek yıllık sözleşme imzalamalarına rağmen Mercedes ve Hamilton arasındaki "sıra dışı ilişki", 2 partinin motor sporlarındaki dahiliyeti ve farklılığı artırmak adına ortak bir vakıf kurmasıyla, pist dışında daha da kuvvetlendi. Vakfın temel hedefi olan farklılık ve dahiliyet konuları, Hamilton'ın uzun bir süredir sıklıkla üzerinde durduğu konulardı.

Hamilton sözlerine şöyle devam etti: "Mercedes'le sıra dışı ve çok derin bir ilişkiye sahip olduğumu düşünüyorum. Ve günün sonunda, yarışma dışındaki konularda da birlikte çalışacağımızı düşünüyorum."

"Gördüğünüz üzere bu vakıfla ileriye yönelik yapabileceğimiz birçok güzel şey var."

"Bunun sene boyunca sürekli konuşacağımız bir konu olacağına eminim. Ve buranın devam etmek isteyeceğim yer olup olmadığı, bu yoldan gitmeye devam etmek isteyip istemeyeceğim sorularının cevabının, içime doğacağına eminim."

"Sezona ve performans göstermeye tamamen odaklanmış durumdayım. Yaptığım işi halen seviyorum. Sadece genelde çok yıllık anlaşmalarda bulunmak zorunda kalmadığım şanslı bir pozisyona sahibim. Yani senenin nasıl ilerleyeceğini görmek adına tek yıllık sözleşme imzalamayı ben seçtim."

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Hulkenberg, Aston Martin/Mercedes'in yedek pilotu olmaya hazırlanıyor

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

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