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Formula 1 / Son dakika

Hamilton tek yıllık kontrat imzalamasının sebebini açıkladı

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Lewis Hamilton, şimdilik çok ileriyi planlamaya gerek olmadığını ve bundan ötürü sadece bir yıllık yeni anlaşma imzaladığını söyledi.

Hamilton tek yıllık kontrat imzalamasının sebebini açıkladı

Mercedes, Şubat ayında yedi kez F1 dünya şampiyonu Hamilton'un takımla yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı ve kendisinin 2021 yılında da takımda kalacağını duyurdu.

Bu, Hamilton'ın emekli olacağı yönündeki yoğun söylentilerine son verdi. Ancak taraflar, çok yıllık bir anlaşma yapmak yerine, tek yıllık bir anlaşma yaptığı için çeşitli spekülasyonlar da ortaya çıktı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, bir yıllık anlaşmanın temel sebebinin, sözleşme görüşmelerine çok geç başlamaları olduğunu ve daha uzun vadeli bir anlaşma yapmadan önce, 2021'i aradan çıkarmak amacıyla böyle bir şey yaptıklarını söylemişti.

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, Mercedes'in 2021 sezonu için hazırladığı yeni W12 aracının lansmanında yeni kontratıyla ilgili ilk kez konuştu.

Tüm zamanların en çok kazanan, en çok pole alan ve en çok podyuma çıkan pilotu olan Hamilton, fazla ileriyi düşünmek istemediğini ve bundan ötürü anlaşmanın sadece 2021'i kapsadığını dile getirdi.

Hamilton, "Öncelikle, şimdiye kadar elde etmek istediğim şeylerin çoğunu elde ettiğim gerçekten kendimi şanslı hissediyorum."

"Bu yüzden çok ileriyi planlamaya gerek yok. Bence hayatımızın oldukça sıradışı bir dönemini yaşıyoruz ve sadece bir yıllık anlaşma yapmak istedim."

"Daha sonra devam etmek isteyip istemediğimizi tartışabiliriz ve gerekirse daha fazla yıl ekleyebiliriz." dedi.

Hamilton, geçen yıl motor sporlarındaki çeşitliliği artırmada, F1'in önde gelen ismiydi ve bu kapsamda yeni bir komisyon bile kurdu.

Mercedes, kontrat duyurusunda Hamilton ile motor sporlarındaki çeşitliliği artırmak amacıyla ortaklaşa bir vakıf kuracaklarını duyurmuştu.

2021 sezonuna girerken öncelikleri sorulan Hamilton, çeşitliliği artırmaya yönelik yaptığı çalışmaların artık çok önemli bir odak noktası haline geldiğini söyledi.

Hamilton, "Geçmişte ana öncelik sadece şampiyonluk kazanmakla ilgiliydi."

"Gördüğünüz üzere geçen yıl eşitsizlik ve çeşitlilik gibi diğer konularda çok fazla tartışma vardı ve yapılan şeyleri görmek cesaret vericiydi. Bu yıl ise çeşitliliği artırmak adına baskı yapmak ve somut adımlar atıldığından emin olmak istiyorum."

"Bu şahsen çalışmalarımın merkezinde yer alıyor ve beni motive ediyor."

"Ancak elbette kazanmak için varız ve tüm bu insanların uğruna çalıştığı ve çabaladığı şey bu. Bu yüzden amacım, onlar için bunu mümkün kılmak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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