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Formula 1 Haberler

Hamilton, tatilde aldığı kiloların ardından diyet yapmak zorunda kalmış!

Lewis Hamilton, yaz tatilinde yemeklerin tadını çıkararak birkaç kilo aldığını ve sonrasında sıkı diyet yapmak zorunda kaldığını açıkladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

F1, 2023 sezonunun yoğun geçen birinci bölümünün ardından bir aylık araya girdi ve Hamilton için de yaz tatili oldukça enerjik geçti.

Hollanda GP hafta sonunda sahnede bir konuşma yapan Hamilton, F1 2023 yaz tatilini nasıl geçirdiğini anlattı.

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton, "İlk haftayı Los Angeles'ta yeğenlerimle geçirdim, hava gerçekten güneşliydi ve çok güzeldi, oradayken biraz egzersiz yapıyordum." 

"Sonra dağlarda biraz yürüyüş yaptım ve güneşin altında gerçekten dinlendim, böylece iyi bir şekilde bronzlaştım!" dedi.

Hamilton, 2023 sezonunun başlangıcı olan Hollanda Grand Prix'sinden önceki Cumartesi günü, üç kilo fazlası olduğunu ve kilo verebilmek için yiyeceklerden uzak durması gerektiğini açıkladı.

Hamilton, "Çok fazla yemek yedim." 

"Cumartesi günü... Kilomun 73-74 kilo civarında olması gerekiyordu ama Cumartesi günü tartıldığımda neredeyse 77 kiloydum."

"Bu yüzden geçtiğimiz günlerde sıkı bir diyet yapmak zorunda kaldım." dedi.

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