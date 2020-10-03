Hamilton, tatil için Türkiye'ye geldi
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2020 Formula 1 şampiyonluğuna doğru ilerleyen Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya GP sonrasında ailesiyle birlikte Türkiye'ye tatile geldi.
Sezonun 10. yarışı Rusya GP'nin ardından 44 puan farkla lider durumda bulunan Hamilton, gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek Eifel GP öncesinde ailesiyle Bodrum'a geldi.
İddialara göre Hamilton, 56 metre uzunluğundaki Vertigo isimli lüks yat için bir haftalık 600 bin dolar ödedi. Yatta Hamilton'ın ailesi dışında sevgilisinin de olduğu iddia edildi.
IHA'nın yayınladığı görüntülerde Hamilton'ın denize girdiği ve sevgilisiyle jet skiye bindiği görülüyor.
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Hamilton, tatil için Türkiye'ye geldi
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