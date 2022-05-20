Hamilton, tartışmalı radyo mesajlarının yarış tutkusunu gösterdiğini düşünüyor

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Zorlu bir sezon geçiren Hamilton, ilk beş yarışta birçok kez takım arkadaşı George Russell'ın gerisinde kaldıktan sonra takımın uyguladığı stratejilerden memnun olmadığını takım radyosundan belirtti

Avustralya GP'sinde Hamilton, güvenlik aracı altında pit stop yapan Russell'a geçilmesinin ardından yarış mühendisi Peter Bonnington'a “beni gerçekten zor bir duruma soktunuz” demişti. Yayınlanmayan diğer mesajlar, Hamilton'un aslında güç ünitesinin sıcaklığını düşürmek için gaz kesmesi gerektiğinden bahsettiğini gösteriyordu.

Hamilton'ın Miami GP'sindeki bir diğer radyo mesajında ise "strateji bana pek nazik davranmadı, adamım" dediği duyuluyordu. O yarışta Hamilton güvenlik aracı altında pit stop yapmamış ve taze lastiklere sahip Russell'a geçirmişti.

RaceFans'ın "Mercedes'in strateji kararlarıyla ilgili herhangi bir endişesi olup olmadığı" sorusunu yanıtlayan Hamilton, takımın taktiksel karar alma mekanizmasına inandığını söyledi.

Hamilton, "Öncelikle sıkı çalışmaya devam ediyoruz. “Stratejiyle ilgili herhangi bir sorunum yok. Her hafta sonu yeni şeyler öğreniyoruz. Yarış öncesinde ve sonrasında verimli tartışmalar yaptık. Biraz şanssızdık." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, passes George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ancak Hamilton, telsiz mesajlarını duyan izleyicilerin, o esnada kendisinin ve sürücülerin içinde bulundukları yüksek stres durumunu akıllarında tutmaları gerektiğini söylüyor.

Hamilton, "Kesinlikle stresli hissediyorum, telsiz mesajlarını dinleyen herhangi birinin aracın durumunu gerçekten anlaması zor. Duygularınız hiç olmadığı kadar yüksek, kalp atış hızınız çok yüksek."

“Belki bir kadın zor senaryolarda cevap vermek zorunda kalmanın nasıl olduğunu anlayabilir. Ancak bu, asla biriyle normal bir sohbette bulunurken kalp atış hızınızın çok yüksek olduğu zamanlardaki gibi değildir, her zaman her şeye en iyi cevapları veremezsiniz."

"Ama aynı zamanda ortada çok fazla tutku olduğunu, her şeyi olabildiğince iyi yapma isteği olduğunu da gösteriyor."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Hamilton ayrıca FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in eski F1 yarış direktörü Michael Masi'nin gelecekte geri dönebileceği yönündeki önerisine olumsuz tepki verdiği iddialarını da yalanladı.

Masi, Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu kaybettiği tartışmalı Abu Dhabi GP'sinin ardından yürütülen soruşturma sonucu görevden alınmıştı.

Hamilton, "Bunu sadece birkaç gün önce duydum fakat bunun hakkında kimseyle konuşmadım. Muhtemelen 10 yıldır bu haberi yapan gazeteye röportaj vermedim. Bu nedenle, hikayelerin bazıları -her zaman olduğu gibi- yanlış.

"Bu konuda özel bir fikrim yok, hiç düşünmedim. Muhammed'in ne dediğini bilmiyorum, hikayesini okumadım, gündeminin ne olduğunu bilmiyorum." dedi.