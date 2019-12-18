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Formula 1 / Son dakika

''Hamilton tarihin en iyi beş pilotundan birisi'' - 18 Aralık Türkçe F1 Haberleri

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Ekleyen:
, Editör
18 Ara 2019 18:02

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 18 Aralık 2019 günü öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.

Ayrıca en güncel videolardan anlık şekilde haberdar olmak için Motorsport.com Türkiye kanalına abone olabilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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