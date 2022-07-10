Hamilton: "Taraftarların sıralamadaki kazayı alkışlaması akıllara durgunluk veriyor"

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Hamilton Q3’te kaza yaptıktan sonra, çoğunlukla Hollandalı taraftarlardan oluşan bir kalabalığın tepkisi açıkça ortadaydı.

Olay, Verstappen'in Britanya GP hafta sonunda düzenli olarak yuhalanmasının ardından gelişti. Red Bull pilotunun yağmurlu sıralama seansında spin atması ve yarışta aracında sorun yaşaması soru alkışlara neden oldu.

Cumartesi günü Red Bull Ring’de Sprint yarışını sekizinci bitirdikten sonra yaptığı konuşmada Hamiton, taraftarlardan gelen herhangi bir olumsuz tepkinin hoş karşılanmadığını açıkça belirtti.

Taraftarların tepkisi sorulan Hamilton şunları söyledi: "Kaza anında onları duymadım, yani kazada bir sürü şey yaşadım"

"Fakat ne olursa olsun bunların hiçbirine katılmıyorum ya da göz yummuyorum.”

“Bir sürücü hastaneye kaldırılabilirdi. Bunu da kutlayacak mıydınız? Yani, sporumuzun ne kadar tehlikeli olduğunu bile bile insanların bunu yapması akıllara durgunluk veriyor.”

"Hastanede olmadığım ve ağır yaralanmadığım için minnettarım ama birinin kazasını veya yaralanmasını asla kutlayamazsınız. Bir kaza olmasa bile Silverstone'da ve burada bu yapılmamalıydı."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton, takımının aracını yedek şasi üzerine yeniden inşa etmesinin ardından Avusturya'da hareketli bir Sprint yarışı geçirdi. İlk turda Pierre Gasly ve Sergio Perez ile temasından sonra damalı bayrağı görebildiği için "minnettar" olduğunu söyledi.

Motorsport.com tarafından ilk virajda Gasly ile olan teması sorulan Mercedes pilotu, "Biraz patinaj yaptım ve etrafımdaki araçlar sıkıştırmaya başladı."

"Sonra Pierre üzerime geldi, gidecek hiçbir boşluk yoktu." dedi.

3. Virajda Perez ile temasıyla ilgili olarak, "Aynı şey. Çok şanslıyım. Bitirdiğim için minnettarım ve bir puan almayı başardım!” dedi.

Hamilton, Gasly temasından hemen sonra aracının iyi hissettirmediğini belirtti.

"Kesinlikle sabahki gibi değildi ama yine de sürülebilirdi. Bunun için çok minnettarım.”

"Direksiyonla ilgili bir sorun var. Muhtemelen ağırlık dağılımı bozulmuş olabilir. Sağ ön tekerin toe açısı çok içeri doğru veya buna benzer bir şey olabilir."

Hamilton, Sprint yarışında turlanın çoğunu, Haas pilotu Mick Schumacher’i geçmeye çalışarak geçirdi. Son turlarda Schumacher’i geçmeyi başardı ancak diğer Haas pilotu Kevin Magnussen’e yetişebilmesi zordu.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Şu anda Ferrari gücü bize göre çok fazla. Hava direnci mi yoksa güç mü bilmiyorum. Hangisi olduğunu ölçmek zor ama yarışların en eğlencelisi değildi. O kadar hızlı hissettirmedi.”

"Ama dediğim gibi, araçta yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu düşünüyorum.”

"Takımıma aracı bir araya getirdiği için çok ama çok teşekkür ederim. Bir gecede deli gibi çalıştılar ve bu sabah bizi yarışta tutmak için çok çalıştılar. Bu yüzden umarım yarın biraz daha iyi geçer.”

Çeviren: Yasenur Sever