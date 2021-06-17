Hamilton, taraftarların paralı TV döneminde de seriye "sadık" kalmasını umuyor

Artık yeni dönemde, sporlar paralı televizyon kanallarını daha fazla kullanmaya başladılar.

Konu hakkında konuşan Formula 1 efsanesi Alain Prost ise, Fransa'da, Formula 1'in bedava televizyonda yayınlandığı dönemde daha fazla kişinin yarışları izlediğini dile getirdi.

Prost, ''Eskiden, Fransa'daki TF1 kanalında 8 milyon kişi izlerdi.''

''Şimdi ise dijital televizyon olan Canal Plus'de 750.000 izleyiciden daha az kişi var. Ancak her şeyi paralı televizyona dönüştürürseniz sonuçları böyle olur.'' dedi.

Speed Week'e göre yedi kez dünya şampiyonu Hamilton da bu durumda biraz endişeli.

Mercedes pilotu, bu konuda şu yorumları yaptı: ''Televizyonda görmek isteyeceğiniz şeyleri izleyebilmek için ödeme yapmanız gerekiyor gibi görünüyor.''

''Netflix için de ödeme yapmanız gerekiyor.''

''Ben bunu bir çeşit geçiş dönemi olarak görüyorum. Dünya bu yöne doğru değişiyor. Umarım taraftarlarımız spora karşı sadık kalır ve en azından bizi sosyal medya da takip ederler.''

''Bence Formula 1 sporu taraftarlara daha ulaşılabilir kılma konusunda çok iyi işler çıkarıyor ancak taraftarlar televizyonda Formula 1 için ödeme yapmaya ikna edileceklerse, daha fazla şey sunulmalı."

Eski Formula 1 sürücüsü David Coulthard da, Formula 1'in bedava yayınlanması gerektiğini düşündüğünü, ancak neden paralı televizyonlarda yayınlandığını anladığını söyledi.

''Formula 1 bedava televizyonlarda olmalı. Ancak bu durumun arkasındaki ekonomik nedenleri anlıyorum.''

''Channel 4'ün, Sky'la birleşip, en azından yarışların en iyi anlarını göstermek gibi bir çözüm bulmasından dolayı mutluyum.''