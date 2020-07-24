Hamilton, taraftarları Silverstone'dan uzak durmaları konusunda uyardı

Pist yetkilileri ve lokal polis gücü, geçtiğimiz aydan itibaren İngiliz F1 taraftarlarına uyarılarda bulunmaya başladı ve Silverstone'daki iki yarışın tarihi yaklaştıkça, bu uyarıların sayısı arttı. Hamilton ise, geçtiğimiz hafta sonu yapılan Macaristan GP sırasında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gelecek hafta yapılacak olan Britanya GP ile beraber Silverstone, pandeminin etkilediği 2020 sezonunda ev sahipliği yapacağı iki yarıştan ilkini düzenleyerek, Red Bull Ring'den sonraki ilk çifte yarış hafta sonuna giriş yapacak.

Mercedes sürücüsü, George Russell ve Lando Norris ile beraber ana vatanlarında yarışacak ve F1 tarihinde, kendi ülkelerinde seyircisiz yarışan ilk sürücüler olacaklar.

Motorsport.com'un, yapılan polis uyarıları hakkında sorduğu soruyu yanıtlayan Hamilton şunları söyledi: "İnsanlara, ne yapmaları gerektiğini söylemek veya kurallar yaratmak benim işim değil."

"Televizyonda, insanların böyle zor bir durumda hayatlarını yaşamaya çalıştıklarını görüyorum, ancak bu şey yayılmaya devam ediyor."

"Bu yüzden insanlara, her zaman mesafelerini korumalarını ve evde kalmalarını öneriyorum."

"Ve organizasyon düzenleyen taraf olarak biz, her zaman konsantre kalmaya çalışıyoruz ve işimizi yaptığımız sırasında, etrafımızdaki insanlara karşı mesafemizi korumaya çalışıyoruz - insanların oraya gelip, uzaktan da olsa izlemek istemelerini anlayabiliyorum, belki sadece araç sesini duymak veya aracı görmek istiyorlar."

"Ancak bunu yaparken, başka insanların da olduğu bir topluluğun içine girerseniz, bu kesinlikle iyi bir şey olmaz ve ben bunu önermem."