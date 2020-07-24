Hamilton, taraftarları Silverstone'dan uzak durmaları konusunda uyardı
Silverstone ve Northamptonshire polisinin yaptığı uyarılara destek veren Lewis Hamilton, Formula 1 taraftarlarının Silverstone'da yapılacak olan Britanya ve 70. Yıl Dönümü Grand Prix'lerinde koronavirüs tedbirlerine uyum göstererek, alandan uzak durmaları gerektiğini söyledi.
Gelecek hafta yapılacak olan Britanya GP ile beraber Silverstone, pandeminin etkilediği 2020 sezonunda ev sahipliği yapacağı iki yarıştan ilkini düzenleyerek, Red Bull Ring'den sonraki ilk çifte yarış hafta sonuna giriş yapacak.
Pist yetkilileri ve lokal polis gücü, geçtiğimiz aydan itibaren İngiliz F1 taraftarlarına uyarılarda bulunmaya başladı ve Silverstone'daki iki yarışın tarihi yaklaştıkça, bu uyarıların sayısı arttı. Hamilton ise, geçtiğimiz hafta sonu yapılan Macaristan GP sırasında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Mercedes sürücüsü, George Russell ve Lando Norris ile beraber ana vatanlarında yarışacak ve F1 tarihinde, kendi ülkelerinde seyircisiz yarışan ilk sürücüler olacaklar.
Motorsport.com'un, yapılan polis uyarıları hakkında sorduğu soruyu yanıtlayan Hamilton şunları söyledi: "İnsanlara, ne yapmaları gerektiğini söylemek veya kurallar yaratmak benim işim değil."
"Televizyonda, insanların böyle zor bir durumda hayatlarını yaşamaya çalıştıklarını görüyorum, ancak bu şey yayılmaya devam ediyor."
"Bu yüzden insanlara, her zaman mesafelerini korumalarını ve evde kalmalarını öneriyorum."
"Ve organizasyon düzenleyen taraf olarak biz, her zaman konsantre kalmaya çalışıyoruz ve işimizi yaptığımız sırasında, etrafımızdaki insanlara karşı mesafemizi korumaya çalışıyoruz - insanların oraya gelip, uzaktan da olsa izlemek istemelerini anlayabiliyorum, belki sadece araç sesini duymak veya aracı görmek istiyorlar."
"Ancak bunu yaparken, başka insanların da olduğu bir topluluğun içine girerseniz, bu kesinlikle iyi bir şey olmaz ve ben bunu önermem."
Silverstone patronu Stuart Pringle ise, Silverstone'da yapılacak her iki yarışın da sorunsuz yürümesi için uyarıların yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.
Motorsport.com'a konuşan Pringle şunları söyledi: "Hükumetin kararına göre, insanlar burada bulunmazsa bu organizasyonu gerçekleştirebiliriz."
"İnsanların orada olmasına izin verdiğimiz durumda, bu durum ortadan kalkar - ve buna, sürücülerin giriş veya çıkış yaptığı zamanda, ön kapıda onu görmek isteyen insanların bulunması da dahil."
"Ve bunu da göremeyeceksiniz çünkü çoğu, içeride bulunan takım misafirhanelerinde kalacaklar."
"Ve bu da Silverstone çevresinde bulunan yüksek bir endişe sebebi."
"Sportif organizasyonlar, insanların toplanmasını ve böylece virüsün yayılım riskini artırması için bir magnet niteliği taşımamalı."
"Planımız, hükumetin koyduğu şartlara uymak üzerine tasarlandı. Bunu yapıyoruz ve gayet de iyi bir iş çıkartıyoruz."
"Sadece bu mesajı dışarıya da vermek istiyoruz - erkenden söyleyelim, netleyelim ve biraz otorite gücü ike destekleyelim - ki böylece herkes ne kadar ciddi olduğumuzu görsün."
Bu haftanın başında yapılan açıklamada Northamptonshire Polis amiri Dennis Murray şunları söyledi: "Daha önce yaptığımız açıklamaların geçerliliğini yeniden belirtmek isterim."
"Pistin etrafında bir ihraç bölgesi olacak ve F1 taraftarları buraya doğru hareket etmemeli, onun yerine yarışı televizyondan izleyen milyonlarca kişi gibi yarışı takip etmeliler."
"Görevlilerimiz, suç işlemeye hazır olan kişileri hedef alma konusunda daima tetikte olacaklar ve bu alanı sıkı bir şekilde kontrol eden pek çok görevli alanda bulunacak."
"Yarışı çitlerden izlemek mümkün olmayacak ve bunu yapmayı deneyen herkes gerekli cezaları alacaktır."
"Bunun yanında pistin yakınına parka etmek de mümkün olmayacak. Tüm konaklama tesisleri boşaltılacak ve başıboş bırakılan araçlar, çekici eşliğinde çekilecektir."
"Aynı zamanda insanlara, her iki yarış hafta sonunda da insansız hava araçlarının kullanımın yasak olacağını hatırlatmak isterim - Sivil Üçüş Otoritesi, tüm grand prix sezonu boyunca bir uçuş yasağı getirmiş durumda."
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|Alex Kalinauckas