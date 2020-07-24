Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton, taraftarları Silverstone'dan uzak durmaları konusunda uyardı

paylaşım
yorumlar
Hamilton, taraftarları Silverstone'dan uzak durmaları konusunda uyardı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
24 Tem 2020 16:49

Silverstone ve Northamptonshire polisinin yaptığı uyarılara destek veren Lewis Hamilton, Formula 1 taraftarlarının Silverstone'da yapılacak olan Britanya ve 70. Yıl Dönümü Grand Prix'lerinde koronavirüs tedbirlerine uyum göstererek, alandan uzak durmaları gerektiğini söyledi.

Gelecek hafta yapılacak olan Britanya GP ile beraber Silverstone, pandeminin etkilediği 2020 sezonunda ev sahipliği yapacağı iki yarıştan ilkini düzenleyerek, Red Bull Ring'den sonraki ilk çifte yarış hafta sonuna giriş yapacak.

Pist yetkilileri ve lokal polis gücü, geçtiğimiz aydan itibaren İngiliz F1 taraftarlarına uyarılarda bulunmaya başladı ve Silverstone'daki iki yarışın tarihi yaklaştıkça, bu uyarıların sayısı arttı. Hamilton ise, geçtiğimiz hafta sonu yapılan Macaristan GP sırasında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mercedes sürücüsü, George Russell ve Lando Norris ile beraber ana vatanlarında yarışacak ve F1 tarihinde, kendi ülkelerinde seyircisiz yarışan ilk sürücüler olacaklar.

Motorsport.com'un, yapılan polis uyarıları hakkında sorduğu soruyu yanıtlayan Hamilton şunları söyledi: "İnsanlara, ne yapmaları gerektiğini söylemek veya kurallar yaratmak benim işim değil."

"Televizyonda, insanların böyle zor bir durumda hayatlarını yaşamaya çalıştıklarını görüyorum, ancak bu şey yayılmaya devam ediyor."

"Bu yüzden insanlara, her zaman mesafelerini korumalarını ve evde kalmalarını öneriyorum."

"Ve organizasyon düzenleyen taraf olarak biz, her zaman konsantre kalmaya çalışıyoruz ve işimizi yaptığımız sırasında, etrafımızdaki insanlara karşı mesafemizi korumaya çalışıyoruz - insanların oraya gelip, uzaktan da olsa izlemek istemelerini anlayabiliyorum, belki sadece araç sesini duymak veya aracı görmek istiyorlar."

"Ancak bunu yaparken, başka insanların da olduğu bir topluluğun içine girerseniz, bu kesinlikle iyi bir şey olmaz ve ben bunu önermem."

Silverstone patronu Stuart Pringle ise, Silverstone'da yapılacak her iki yarışın da sorunsuz yürümesi için uyarıların yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Pringle şunları söyledi: "Hükumetin kararına göre, insanlar burada bulunmazsa bu organizasyonu gerçekleştirebiliriz."

"İnsanların orada olmasına izin verdiğimiz durumda, bu durum ortadan kalkar - ve buna, sürücülerin giriş veya çıkış yaptığı zamanda, ön kapıda onu görmek isteyen insanların bulunması da dahil."

"Ve bunu da göremeyeceksiniz çünkü çoğu, içeride bulunan takım misafirhanelerinde kalacaklar."

"Ve bu da Silverstone çevresinde bulunan yüksek bir endişe sebebi."

"Sportif organizasyonlar, insanların toplanmasını ve böylece virüsün yayılım riskini artırması için bir magnet niteliği taşımamalı."

"Planımız, hükumetin koyduğu şartlara uymak üzerine tasarlandı. Bunu yapıyoruz ve gayet de iyi bir iş çıkartıyoruz."

"Sadece bu mesajı dışarıya da vermek istiyoruz - erkenden söyleyelim, netleyelim ve biraz otorite gücü ike destekleyelim - ki böylece herkes ne kadar ciddi olduğumuzu görsün."

Bu haftanın başında yapılan açıklamada Northamptonshire Polis amiri Dennis Murray şunları söyledi: "Daha önce yaptığımız açıklamaların geçerliliğini yeniden belirtmek isterim."

"Pistin etrafında bir ihraç bölgesi olacak ve F1 taraftarları buraya doğru hareket etmemeli, onun yerine yarışı televizyondan izleyen milyonlarca kişi gibi yarışı takip etmeliler." 

"Görevlilerimiz, suç işlemeye hazır olan kişileri hedef alma konusunda daima tetikte olacaklar ve bu alanı sıkı bir şekilde kontrol eden pek çok görevli alanda bulunacak."

"Yarışı çitlerden izlemek mümkün olmayacak ve bunu yapmayı deneyen herkes gerekli cezaları alacaktır."

"Bunun yanında pistin yakınına parka etmek de mümkün olmayacak. Tüm konaklama tesisleri boşaltılacak ve başıboş bırakılan araçlar, çekici eşliğinde çekilecektir."

"Aynı zamanda insanlara, her iki yarış hafta sonunda da insansız hava araçlarının kullanımın yasak olacağını hatırlatmak isterim - Sivil Üçüş Otoritesi, tüm grand prix sezonu boyunca bir uçuş yasağı getirmiş durumda."

 
Sainz: “Leclerc ile iyi bir ikili olacağız”

Önceki haber

Sainz: “Leclerc ile iyi bir ikili olacağız”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Alex Kalinauckas

Çok Okunanlar Bugün

Sainz: “Leclerc ile iyi bir ikili olacağız”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Sainz: “Leclerc ile iyi bir ikili olacağız”

Imola, iki günlük yarış hafta sonu ile F1 takvimine geri dönecek!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Imola, iki günlük yarış hafta sonu ile F1 takvimine geri dönecek!

F1, Amerika kıtasındaki tüm yarışları iptal etme kararı aldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, Amerika kıtasındaki tüm yarışları iptal etme kararı aldı!

Norris: “Aracın parçalarını sökmek, Netflix izlemekten daha iyi”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: “Aracın parçalarını sökmek, Netflix izlemekten daha iyi”

Mercedes: “2021’deki yasağa rağmen DAS’ı geliştiriyoruz”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: “2021’deki yasağa rağmen DAS’ı geliştiriyoruz”

F1 tarihinde bugün: Raikkonen yolda kalıyor, Alonso kazanıyor
Formula 1 Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Raikkonen yolda kalıyor, Alonso kazanıyor

Hamilton, taraftarları Silverstone'dan uzak durmaları konusunda uyardı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
58dk

Hamilton, taraftarları Silverstone'dan uzak durmaları konusunda uyardı

Rossi, geçen haftakine göre "daha güçlü" hissediyor
MotoGP MotoGP / Son dakika
18dk

Rossi, geçen haftakine göre "daha güçlü" hissediyor

Son Haberler

Hamilton, taraftarları Silverstone'dan uzak durmaları konusunda uyardı
F1 Formula 1 / Son dakika
58dk

Hamilton, taraftarları Silverstone'dan uzak durmaları konusunda uyardı

Sainz: “Leclerc ile iyi bir ikili olacağız”
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Sainz: “Leclerc ile iyi bir ikili olacağız”

Imola, iki günlük yarış hafta sonu ile F1 takvimine geri dönecek!
F1 Formula 1 / Son dakika
3s

Imola, iki günlük yarış hafta sonu ile F1 takvimine geri dönecek!

Norris: “Aracın parçalarını sökmek, Netflix izlemekten daha iyi”
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris: “Aracın parçalarını sökmek, Netflix izlemekten daha iyi”

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sainz: “Leclerc ile iyi bir ikili olacağız”

1s
2
Formula 1

Imola, iki günlük yarış hafta sonu ile F1 takvimine geri dönecek!

3s
3
Formula 1

F1, Amerika kıtasındaki tüm yarışları iptal etme kararı aldı!

4
Formula 1

Norris: “Aracın parçalarını sökmek, Netflix izlemekten daha iyi”

5
Formula 1

Mercedes: “2021’deki yasağa rağmen DAS’ı geliştiriyoruz”

Son Videolar

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:37
Formula 1

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Son Haberler

Hamilton, taraftarları Silverstone'dan uzak durmaları konusunda uyardı
F1

Hamilton, taraftarları Silverstone'dan uzak durmaları konusunda uyardı

Sainz: “Leclerc ile iyi bir ikili olacağız”
F1

Sainz: “Leclerc ile iyi bir ikili olacağız”

Imola, iki günlük yarış hafta sonu ile F1 takvimine geri dönecek!
F1

Imola, iki günlük yarış hafta sonu ile F1 takvimine geri dönecek!

Norris: “Aracın parçalarını sökmek, Netflix izlemekten daha iyi”
F1

Norris: “Aracın parçalarını sökmek, Netflix izlemekten daha iyi”

Mercedes: “2021’deki yasağa rağmen DAS’ı geliştiriyoruz”
F1

Mercedes: “2021’deki yasağa rağmen DAS’ı geliştiriyoruz”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.