Hamilton: "Tamamen tükenmeden emekli olmayacağım"

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Sebastian Vettel sezon sonunda F1'den emekli olacak, bu da eski jenerasyondan yalnızca Hamilton ve Fernando Alonso'nun kalacağı anlamına geliyor.

Hamilton'ın sözleşmesi 2023 sezonunun ardından sona eriyor ancak emekli olmayı düşünmediğini söyleyen 37 yaşındaki pilot, halen hem pist üstünde, hem de pistte başaracağı birçok şey olduğunu da düşünüyor.

Vettel'in duyurusu hakkında konuşan Hamilton, "Bu bana, kariyerimin yıllar birlikte yarıştığım insanların veda etmeye başlayacağı bir bölümünde olduğumu hatırlattı."

"Göz açıp kapayıncaya kadar Fernando da bırakmış olacak. Sonrasında ise gridin en yaşlısı ben olacağım! Ama hayır, bu benim emeklilik hakkında düşünmeme sebep olmuyor."

"Sadece aracımızı nasıl geliştirebileceğimizi ve tekrar kazanmamız için takım olarak atmamız gereken adımları düşünüyorum, bir şampiyonluk daha elde etmek için nasıl bir yol haritası izlemeliyiz?"

"Çeşitlilik açısından yapmaya çalıştığımız işi gerçekten yansıtmaya başlamak için atmamız gereken yapmamız gereken adımlar nelerdir? Bütün bunları düşünüyorum."

"Dolayısıyla ne kadar enerjim kaldığı ile ilgili konuşacak olursak, hala bu şeyler için savaştığımı ve hala yapacak çok şeyim olduğunu hissettiğimi söyleyebilirim." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Motivasyonunu tamamen kaybetmeden emekliliği düşünmeyeceğini söyleyen Hamilton, bunun yakın zamanda gerçekleşmesini ise beklemiyor.

Hamilton, "Bıraktığımda bile halen devam edecek kadar enerji sahibi olacağım. Tamamen tükenene ve yapacağım bir şey kalmayana kadar devam edeceğim fakat bunun olmasına daha çok var!"

"Seb'in ve benim yapmaya çalıştığımız şeyler birçok tartışmanın fitilini ateşledi, emekli olurken, geride bulduğumuza göre çok daha iyi bir Formula 1 bırakmak istiyoruz."

"Şu ana kadar başardıklarımızda Seb'in rolü çok büyük. Kendisinin daha fazla iş yapıp yapmayacağını veya arka planda çalışıp çalışmayacağını henüz bilmiyorum."

“Geri döneceğinden şüpheliyim ancak asla asla diyemezsiniz. Eğer dönecekse daha iyi bir şekilde dönmesini umuyorum, aksi takdirde bu korkunç bir zaman kaybı olacak."