Hamilton: "Tamamen farklı bir takıma gitmek biraz 'göz korkutucu'"

Mercedes'le on yılı aşkın bir süre birlikte çalıştıktan sonra Hamilton, 2025 sezonunda Ferrari'ye geçmek üzere Brackley merkezli takımdan ayrılıyor.

Üç yıllık yeni bir anlaşmayla Ferrari'ye geçen Hamilton, bu geçişle birlikte maaşına zam almanın yanı sıra Mission 44 girişiminin geleceğini ve Ferrari markasında bir elçilik rolünü de güvence altına alacak.

Hamilton, takımdaki son sezonunda elinden gelenin en iyisini yaparken, Mercedes'e duyduğu saygıdan dolayı kendisini nelerin beklediği konusunda fazla konuşmaktan kaçındı.

Sky F1'e konuşan Hamilton, son yirmi yılın büyük bir bölümünü Mercedes'in gücüyle geçirdiğini, şu anda ve 2007'deki ilk çıkışından 2012'ye kadar McLaren'da geçirdiği dönemde ortam değişikliği konusunda biraz gergin hissettiğini itiraf etti.

"Açıkçası bu yeni bir deneyim ve yeni bir zorluk olacak. Bu yüzden göz korkutucu ama bilirsiniz, zorlukları severim."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, the Mercedes team celebrate victory after the race Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Çok daha farklı bir ortam olacak çünkü daha önce çalıştığım iki takım da İngiliz takımıydı. Bu yüzden İtalya'da tamamen farklı bir kültüre gireceğim."

"Biz İngilizler başarı elde ettiğimizde ya da zor günler geçirdiğimizde çok sessiz ve daha sakinizdir, herkes daha soğukkanlıdır, oysa İtalyanlar çok daha duygusaldır."

"Ne bekleyeceğimi tam olarak bilmiyorum ama İtalya'da yarıştım, bu yüzden çok farklı ama bazı açılardan benzersiz olmasını bekliyorum."

Geçtiğimiz 12 yıl boyunca çok yakın bir bağ kurduğu araçlara karşı yarışma ihtimaliyle karşı karşıya kalan Hamilton, bir Mercedes ile tekerlek tekerleğe giderken kendisini garip hissedeceğini söyledi.

Yedi kez dünya şampiyonu, "Doğal olarak her şeyin yabancı geleceğini düşünüyorum çünkü çok uzun süredir Mercedes'le birlikteyim. Bu yüzden gerçekten garip olacak!" dedi.