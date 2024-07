Hamilton: "Tamamen farklı bir takıma gitmek biraz 'göz korkutucu'"

Mercedes'le on yılı aşkın bir süre birlikte çalıştıktan sonra Hamilton, 2025 sezonunda Ferrari'ye geçmek üzere Brackley merkezli takımdan ayrılıyor.

Üç yıllık yeni bir anlaşmayla Ferrari'ye geçen Hamilton, bu geçişle birlikte maaşına zam almanın yanı sıra Mission 44 girişiminin geleceğini ve Ferrari markasında bir elçilik rolünü de güvence altına alacak.

Hamilton, takımdaki son sezonunda elinden gelenin en iyisini yaparken, Mercedes'e duyduğu saygıdan dolayı kendisini nelerin beklediği konusunda fazla konuşmaktan kaçındı.

Sky F1'e konuşan Hamilton, son yirmi yılın büyük bir bölümünü Mercedes'in gücüyle geçirdiğini, şu anda ve 2007'deki ilk çıkışından 2012'ye kadar McLaren'da geçirdiği dönemde ortam değişikliği konusunda biraz gergin hissettiğini itiraf etti.

"Açıkçası bu yeni bir deneyim ve yeni bir zorluk olacak. Bu yüzden göz korkutucu ama bilirsiniz, zorlukları severim."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, the Mercedes team celebrate victory after the race

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images