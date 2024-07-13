Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Hamilton: "Tamamen farklı bir takıma gitmek biraz 'göz korkutucu'"

Lewis Hamilton Ferrari'ye geçmesiyle karşılaşacağı farklılıkların 'gözünü korkuttuğunu', ancak kendisini bekleyen zorluklardan keyif alacağını itiraf etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Erik Junius

Mercedes'le on yılı aşkın bir süre birlikte çalıştıktan sonra Hamilton, 2025 sezonunda Ferrari'ye geçmek üzere Brackley merkezli takımdan ayrılıyor.

Üç yıllık yeni bir anlaşmayla Ferrari'ye geçen Hamilton, bu geçişle birlikte maaşına zam almanın yanı sıra Mission 44 girişiminin geleceğini ve Ferrari markasında bir elçilik rolünü de güvence altına alacak.

Hamilton, takımdaki son sezonunda elinden gelenin en iyisini yaparken, Mercedes'e duyduğu saygıdan dolayı kendisini nelerin beklediği konusunda fazla konuşmaktan kaçındı. 

Sky F1'e konuşan Hamilton, son yirmi yılın büyük bir bölümünü Mercedes'in gücüyle geçirdiğini, şu anda ve 2007'deki ilk çıkışından 2012'ye kadar McLaren'da geçirdiği dönemde ortam değişikliği konusunda biraz gergin hissettiğini itiraf etti.

"Açıkçası bu yeni bir deneyim ve yeni bir zorluk olacak. Bu yüzden göz korkutucu ama bilirsiniz, zorlukları severim." 

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, the Mercedes team celebrate victory after the race

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, the Mercedes team celebrate victory after the race

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Çok daha farklı bir ortam olacak çünkü daha önce çalıştığım iki takım da İngiliz takımıydı. Bu yüzden İtalya'da tamamen farklı bir kültüre gireceğim."

"Biz İngilizler başarı elde ettiğimizde ya da zor günler geçirdiğimizde çok sessiz ve daha sakinizdir, herkes daha soğukkanlıdır, oysa İtalyanlar çok daha duygusaldır."

"Ne bekleyeceğimi tam olarak bilmiyorum ama İtalya'da yarıştım, bu yüzden çok farklı ama bazı açılardan benzersiz olmasını bekliyorum."

Geçtiğimiz 12 yıl boyunca çok yakın bir bağ kurduğu araçlara karşı yarışma ihtimaliyle karşı karşıya kalan Hamilton, bir Mercedes ile tekerlek tekerleğe giderken kendisini garip hissedeceğini söyledi.

Yedi kez dünya şampiyonu, "Doğal olarak her şeyin yabancı geleceğini düşünüyorum çünkü çok uzun süredir Mercedes'le birlikteyim. Bu yüzden gerçekten garip olacak!" dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Haas "iki çaylakla" yarışmayacak

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Krack: "Aston Martin içerisindeki atmosfer 'mükemmel' değil"

Krack: "Aston Martin içerisindeki atmosfer 'mükemmel' değil"

Formula 1
Krack: "Aston Martin içerisindeki atmosfer 'mükemmel' değil"
Bottas, IndyCar'a geçebilir mi?

Bottas, IndyCar'a geçebilir mi?

Formula 1
Bottas, IndyCar'a geçebilir mi?
Razgatlıoğlu: "Lowes ile aramdaki fark kariyerim için bir ilk"

Razgatlıoğlu: "Lowes ile aramdaki fark kariyerim için bir ilk"

World Superbike
Donington
Razgatlıoğlu: "Lowes ile aramdaki fark kariyerim için bir ilk"

Son Haberler

Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?

Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?

F1 Formula 1
Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?
Bulega: "Toprak'la başa çıkmak imkansızdı, o kendi klasmanındaydı"

Bulega: "Toprak'la başa çıkmak imkansızdı, o kendi klasmanındaydı"

SBK World Superbike
Donington
Bulega: "Toprak'la başa çıkmak imkansızdı, o kendi klasmanındaydı"
VR46, Ducati'nin 2025'te fabrika motosikletlerini azaltma kararına "katılmıyor"

VR46, Ducati'nin 2025'te fabrika motosikletlerini azaltma kararına "katılmıyor"

MGP MotoGP
VR46, Ducati'nin 2025'te fabrika motosikletlerini azaltma kararına "katılmıyor"
Krack: "Aston Martin içerisindeki atmosfer 'mükemmel' değil"

Krack: "Aston Martin içerisindeki atmosfer 'mükemmel' değil"

F1 Formula 1
Krack: "Aston Martin içerisindeki atmosfer 'mükemmel' değil"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye