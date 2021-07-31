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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Hamilton: “Taktiklere ihtiyacım yok”

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Çeviren:
Selin Elif Köse

Lewis Hamilton, Budapeşte’deki sıralama turlarında kasıtlı olarak Red Bull pilotlarını yavaşlattığı iddialarının “aptalca” olduğunu söylerken, “taktiklere” ihtiyacı olmadığını belirtti.

Hamilton: “Taktiklere ihtiyacım yok”

Macaristan Grand Prix’sinde pole pozisyonunu kazanan Hamilton, son turlardan önce Red Bull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez’in önündeydi. Kendisinin önünde ise takım arkadaşı Valtteri Bottas vardı ve iki Mercedes pilotu da pit yolundan çıktıktan sonra beklenenden yavaş sürmeye başladılar.

Bu nedenle Verstappen, üçüncü bölümde ikinci bir zaman turu atabilmeyi son anda başarırken Perez, bu fırsatı kaçırdı ve dördüncü sıraya yerleşti. Böylelikle ilk dörtte yer alan pilotların pist üstü pozisyonları değişmemiş oldu ve Hamilton, pole pozisyonunu kazandı.

Sıralamaların ardından Sky Sports F1’e konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, bu durumu “haksız kazanç” olarak tanımlasa da Hamilton’ın “doğru şeyi” yaptığını söyledi.

Fakat 7 kez dünya şampiyonu bunun taktiksel bir şey olmadığını ve sadece son virajlara yaklaşırken hızlı turu için yavaş giderek lastiklerini korumaya çalıştığını açıkladı.

Autosport tarafından Horner’ın yorumları ve eski F1 pilotu Romain Grosjean’ın ‘Bunu kasıtlı olarak yaptıysa, hoş değildi…” diye attığı Tweet hakkında görüşleri sorulduğunda, “Bu gerçekten aptalca.”

“Herkes yavaş gidiyordu, diğerlerini izlemediniz mi? Bunu anlamıyorum. Daha hızlı gidip Valtteri’ye daha mı yakın olacağımı mı düşündünüz?”

“Demek istediğim herkes yavaş bir piste çıkış turu yapıyordu. Gerçekten diğer turların hiçbirinden farklı değildi.”

“Tabii ki her seferinde pitte çıktığımızda lastikleri korumaya çalışıyoruz çünkü tur boyunca aşırı ısınıyorlar.”

“Herhangi bir taktik yapmaya çalışmıyordum. Benim taktilere ihtiyacım yok. Araçta ne yaptığımı biliyordum ve yeterince hızlıydım, buna taktik eklememize gerek yok.”

“Bu yüzden, bu yorumlarda bulunanlar kesinlikle yaptığımız iş hakkında hiçbir şey bilmiyor ve zaten muhtemelen şu anda burada [F1’de],  araç kullanmıyor olmamalarının sebebi de budur.” ifadelerini kullandı.

Ardından Hamilton, pitten çıktıktan sonra yavaş sürmesi hakkındaki açıklamalarına şöyle devam etti: “Piste en son çıkan araçlardan biriydik.”

“Valtteri ve onun önündekilerinde turun sonuna doğru yığılacağını biliyordum. Bu yüzden, mümkün olduğunca büyük bir boşluk oluşturmaya çalıştım.”

“Buna rağmen bile turun sonunda biraz durup herkesin gitmesini beklemek zorunda kaldık.”

“Bu yüzden, sadece önümdekilerle aramda mümkün olduğunca büyük bir boşluk yaratmaya çalıştım.”

“[Üçüncü bölümündeki son yavaş turumda] tam sona yaklaşırken, ön lastiklerin ısısı biraz fazla düştü.”

“Bu yüzden, hızlı turumun başı çok iyi değildi ve devamında da iyileşmedi. Fakat takımıma, bugün aracı bu noktaya getirmek için yaptıkları sıkı çalışmalar için minnettarım.” dedi.

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes, in the Press Conference

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes, in the Press Conference

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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