Hamilton: "Takımların bir sonraki sezona erkenden odaklanması yasaklanmalı"

İlk sekiz yarışın tamamını kazanan Red Bull, an itibariyle her iki şampiyonada da durdurulamaz vaziyette.

Pilotlar şampiyonasında Max Verstappen takım arkadaşı Sergio Perez'in 69 puan önünde lider, takımlar şampiyonasında ise en yakıp Mercedes ile fark 154 puan.

Fark fazla gibi görünüyor, ancak Ferrari ve Mercedes son haftalarda biraz olsun gaza bastı ve sezon ilerledikçe daha iyi olmaları bekleniyor.

En büyük endişe ise bu durumun da Red Bull'un lehine ilerlemesi, nitekim çoktan epey puan toplayan takım, bir sonraki sezonun aracına erkenden odaklanmayı seçebilir.

Bu endişeyi açıkça dile getiren Lewis Hamilton, FIA'nın belli bir tarihe kadar sonraki sezona odaklanmayı yasaklamasını istiyor.

Sky Sports'a konuşan Hamilton, "Aracın gelişimi doğru yönde ilerliyor. Yıl sonunda Red Bull'u yavaş yavaş yakalayacağımızı düşünüyorum ama bunun nedeni muhtemelen onların şimdiden gelecek yılın aracına odaklanmış olmaları."

"Çok öndeler, çok önde oldukları için artık bu araçta herhangi bir değişiklik yapmalarına gerek yok."

"Bu duruma engel olmak için herkesin gelecek yılın otomobilini geliştirmeye başlayabileceği bir zaman tarih belirlenmeli. Mesela 1 Ağustos'ta gelecek yılın aracının gelişimi başlayabilir, böylece kimse avantaj elde edemez."

"Bu daha mantıklı olur, mevcut sistem berbat."

"Örneğin sezona başladınız ve kötü bir aracınız olduğunu biliyorsunuz, bu aracı geliştirmekle uğraşmayacağım diyebilir ve tüm bütçenizi gelecek yılın aracına yatırarak avantaj elde edebilirsiniz." dedi.

Mercedes dominasyonunda da benzer bir durumun yaşanıp yaşanmadığı sorulan Hamilton, "Biz hiçbir zaman onlar kadar erken başlamadık."

"Bunun değişmesi gerekiyor, bu kadar uzun süre hakimiyetiniz varken dahi bunun olmasına izin vermeye devam ediyorlar.

"Vakti zamanında Ferrari öndeydi ve aynı şey orada da oldu, Red Bull ve Sebastian Vettel için de aynısı geçerliydi, daha erken başladılar ve böylece hep önde kaldılar."