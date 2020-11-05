Hamilton: "Takımlar şampiyonluğu, pilotlar şampiyonluğundan 'hemen hemen' daha iyi"

Mercedes, pazar günü gerçekleştirilen Imola yarışında arka arkaya yedinci şampiyonluğunu elde etmeyi başardı ve Ferrari'nin arka arkaya elde ettiği altı şampiyonluk rekorunu geride bırakmış oldu.

Hamilton, bu yedi şampiyonluğun tamamında takımın bir parçasıydı ve önümüzdeki hafta sonu Türkiye'de yapılacak yarışı kazanabilirse, bitime üç yarış kala kariyerinin yedinci şampiyonluğunu ilan edecek.

Hamilton bu şampiyonlukların beş tanesini Mercedes'le aldı ve takımlar şampiyonluğunun, pilotlar şampiyonluğuna kıyasla "daha iyi" hissettirdiğini söylüyor.

Hamilton, "Bu, takım sporu anlamında çok garip bir spor, ancak iki şampiyona var, bunlardan bir tanesi bireysel şampiyona, ancak işimizin özü takım için puanlar kazanmak."

"Bir takımlar şampiyonluğunu kazandığınız zaman, bunun bireysel bir şampiyonadan neredeyse daha iyi hissettirdiğini düşünüyorum çünkü bu, büyük bir grup insanla kolektif olarak yaptığınız bir iş."

"Podyumun tepesinde duran bizleriz, fakat kimsenin üstünde değiliz. Aynı seviyedeyiz, hepimiz zincir halkalarının birer parçasıyız."

"Takımlar şampiyonluğunu kazandığımız vakit herkesin çok mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Noel partisini yaptığımızda ve herkesle kutlama yaptığımızda, herkes olağanüstü bir iş çıkardığımızı ve daha önce kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptığımızı biliyor."

"Bunun bir parçası olmak harika. Bugün bıraksam dahi, hayatımın geri kalanında bu büyük insan grubuyla paylaşabileceğim bir şey olacak." dedi.

Hamilton ve Bottas, son dört yılda birlikte yarıştılar ve tüm sezonlarda Mercedes'e takımlar şampiyonluğunu getirdiler.

Bottas, Mercedes'in tüm zamanların en çok şampiyonları listesinde dördüncü sıraya yükselmesinin "gerçek dışı" bir şey olduğunu söyledi.

Bottas, "Takımın her bir üyesiyle, yaptıkları işlerle, tüm fabrikayla ve yarış takımıyla gurur duyuyorum."

"Çıtayı yükseltmeye devam ediyoruz ama bunu birlikte yapıyoruz. Birbirimizi destekliyoruz, ve bunların ekibin sahip olduğu ruh mümkün kılıyor."

"Bunun bir parçası olmaktan gerçekten ama gerçekten gurur duyuyorum. Takımdaki insanlar olarak tam ne yaptığımızı ve neyi başardığımızı anlamak biraz vakit alıyor."

"Ama kesinlikle bundan zevk almalıyız çünkü bu harika bir şey ve takımdaki herkesle gerçekten gurur duyuyorum." dedi.

Alakalı video