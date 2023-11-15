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Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı

Lewis Hamilton, performans arayışı söz konusu olduğunda tartıştığı tek ismin Andrew Shovlin olduğunu açıkladı.

Editör Burak Yasul
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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

2023, Mercedes takımı için tam bir hayal kırıklığı sezonu oldu. Şampiyonluk mücadelesine geri dönme arzuları hızla noktalandı.

Sekiz kez Markalar Şampiyonu olan takım, Bahreyn’deki açılış yarışının ardından sıfır sidepod konseptinden vazgeçti. Red Bull’un domine ettiği sezonda markalar şampiyonasındaki ikinci sıra için Ferrari ile savaştı.

Hamilton, 2023’ün başlarında takıma sert eleştirilerde bulundu. W14 için yaptığı geri bildirimlerin dinlenmediğini iddia etti.

Hamilton, performans artışı arayışında Shovlin ile sık sık tartışma yaşadığını ve Shovlin’in kendisine “her zaman haklı değilsin” eleştirisinde bulunduğunu açıkladı.

Hamilton, “Mühendislerimden birisi, yani Shovlin, ‘her zaman haklı değilsin. Her zaman haklı olmadığını kabul etmelisin’ derdi.”

“Sorun yaşadığım konulardan biri de bu. Tartışıyorum, tartışıyorum, tartışıyorum ve sonra ‘Evet, tamam haklısın’ diyorum.” dedi.

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG, arrives at the track

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG, arrives at the track

Hamilton, Shovlin’in Mercedes’te tartıştığı tek kişi olduğu hatta yarış mühendisi Peter Bonnington’la bile tartışma yaşamadığını söyledi. Ancak Hamilton bu tartışmalarının Shovlin ile olan ilişkisini gerginlik boyutuna çıkarmadığını da vurguladı.

“Bu Shov. Birbirimizi 11 yıldır tanıyoruz. Harika bir ilişkimiz var. Ama sık sık tartışıyoruz. Burada tartışan tek kişi o ve benim. Bono ile tartışmam. Aramızda inanılmaz bir ilişki var.”

“Yaptığım her şeye katıldığından değil aramızda harika bir uyum var. Ben ve Shov, fastastik bir ilişkimiz var. Ona her zaman zorluk çıkarıyorum. ‘Evet ama Shov, bu ne olacak? Peki ya bu? Emin misin? Sonra o geri geliyor ve ben de eminim yanılıyorsun’ diyorum.”

İkili performans konularında tartışmayı sevseler de, Shovlin’in olmadığı zamanlarda Hamilton’ın yalnızlık hissettiği gözüküyor.

“Yarışa gelmedi. Sanırım son yarış için evdeydi. Ben de ‘Shov nerede?’ tartışacak kimsem yok dedim.” dedi.

Hamilton ve Shovlin, 2024’te şampiyonluk mücadelesi için geri dönmeye çalıştıklarında, yaşadıkları bu tartışmaların Mercedes için faydalı olması gerektiğini umacaklar.

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