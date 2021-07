Hamilton: “Takımın çalışmaları ve taraftarların enerjisi sayesinde başardık”

Mercedes pilotu, Silverstone’daki ilk antrenman seansında Max Verstappen’in gerisinde kalmış ve seansı, ikinci sırada tamamlamıştı.

Fakat Britanyalı pilot, sıralamalarda etkileyici bir performans gösterdi ve önden kayma sorunu yaşayan Verstappen’in 0.075 saniye önünde ilk sıraya yerleşti.

Performansı hakkında konuşan Hamilton, cuma sabahı yakında bulunan takım fabrikasına uğramasının işine yaradığını dile getirdi.

Hamilton, “Bu sabah boş zamanımız vardı ve ‘burada oturarak zaman harcamayalım. [Fabrikaya] gidelim.’ dedim.”

“Sabah bir antrenman seansında aracı geliştirmeye çalıştık ve çocukların aracı daha da geliştirebilmeleri için olabildiğince bilgi toplamayı denedik. Zaman kaybettiğimiz ve iyi performans göstermediğimiz her noktayı inceledik. Ancak bugün her şeyi bir araya getirebildik ve şu an çok, çok mutluyum.” dedi.

Ayrıca Hamilton, sabah fabrikadayken simülatörde de çalışma yaptığını belirtti.

“[Red Bull] antrenman seansında kesinlikle hızlıydı ama biz sadece işimize odaklandık ve gelişmeye çalıştık.”

“Sabah, simülatördeydim ve bunu bir antrenman seansı olarak kullandım çünkü ilk kez sabah boş vaktimiz olmuştu. Sadece buna zaman ayırdım ve her şeyimi ortaya koydum.”

"Sıralamalarda ise ilk tur harikaydı. İkincisi daha da iyi gözüküyordu ama son virajda arka tarafın kontrolünü kaybettim ve finiş çizgisini geçerken yüreğim ağzıma geldi."

"Fakat taraftarları görebiliyorum ve 2007’de burada ilk pole pozisyonumu kazandığımı zamanı andıran bir tepki veriyorlardı.”

Ardından Hamilton, bu etkileyici performansta takımın çalışması kadar hayranların verdiği enerjinin de önemli yer tuttuğunu söyledi.

“Hafta sonuna gelirken, takımın yaptığı çalışmadan umutluydum ve hayranların enerjisi buna katkı sağladı. Bu yüzden, bence bunu hayranların sayesinde başardım.”

Lewis Hamilton, Mercedes 1 / 1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images