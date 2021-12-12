Hamilton: "Takımımla gurur duyuyorum"

F1 tarihinin belki de en heyecanlı sezon finalinde, Hamilton harika bir startla liderliği eline aldı ve son tura kadar yarışı kontrol altına götürdü.

Ancak son turlarda Nicolas Latifi'nin bariyerlere girmesiyle birlikte çıkan güvenlik aracı bütün gridi yakınlaştırdı ve güvenlik aracı altında pite giren Verstappen, yumuşak lastiklerini taktı.

Yarışın bitimine 1 tur kala güvenlik aracı içeri girdi ve iki pilot, son turda şampiyonluk için mücadele ettiler.

Verstappen'in büyük bir lastik avantajı vardı ve Hollandalı pilot, Hamilton'ı son turda geçerek yarışın son turunda ilk sırayı alarak şampiyonluğa ulaşmış oldu.

Bu dramatik finalin ardından konuşan Hamilton, zorlu bir sene geçirdiklerini dile getirdi ve takımına teşekkür etti.

"İlk olarak Max'ı ve takımını tebrik ederim. Bence takımımla bu sene mükemmel bir iş çıkardık. Fabrikadaki herkes, pist üstündeki herkes bu sene çok çalıştı ve çok zorlayıcı bir sezon geçirdik. Onlarla gurur duyuyorum ve onlarla birlikte bu yolculuğun bir parçası olabildiğim için minnettarım."

"Sezonun bu son bölümünde elimizden gelen her şeyi yaptık ve asla pes etmedik. En önemli olan şey de bu."

Belki de tarihteki en heyecanlı şampiyonluk savaşında, güç dengeleri sürekli olarak değişti. Red Bull, sezonun ilk yarısında genel olarak daha hızlı bir pakete sahip gibiydi ancak Mercedes, özellikle de Türkiye Grand Prix'siyle birlikte rakibini yakalamaya ve geçmeye başladı.

Hamilton da sezonun ikinci yarısında güçlü bir şekilde geri geldiklerini belirtirken; gelecek yıl hakkında sonra konuşacaklarını söyledi.

"Kesinlikle, güçlü bir şekilde geri geldik. Son birkaç aydır araç içinde iyi hissediyordum, özellikle de son bölümde. Dürüst olmam gerekirse, hâlâ bir pandeminin içerisindeyiz ve herkesin kendine iyi bakmasını istiyorum ve aileleriyle birlikte iyi bir Noel geçirmelerini diliyorum. Sonrasında gelecek yıl hakkında konuşabiliriz"

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images