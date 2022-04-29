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Hamilton: "Takımım hata yapmaz demiştim fakat hata yapmış olabiliriz"

Lewis Hamilton, 2022 sezonuna daha gerçekçi yaklaşmaya başlarken, şampiyonluk şansının epey azaldığının da farkında olduğunu söylüyor.

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Hamilton: "Takımım hata yapmaz demiştim fakat hata yapmış olabiliriz"
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Lewis Hamilton, ilk dört yarışın ardından kariyerinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapmış durumda. Yalnızca bir kez podyuma çıkabilen ve iki kez Q3'e kalabilen Hamilton, Emilia Romagna GP'sinde ise herhangi bir sorunla karşılaşmamasına rağmen 13. oldu ve puan alamadı.

Geçtiğimiz 8 sezonun altısını neredeyse domine eden, ikisinde de şampiyonluğu son yarışta kaybeden Hamilton için bu durum elbette şoke edici, özellikle Mercedes'in de tıpkı kendisi gibi hatasız uzun seneler geçirdiği hesaba katılırsa -ki buna güvenen Hamilton, Barcelona'daki sezon öncesi testlerinde "benim takımım hata yapmaz" şeklinde bir demeç de vermişti.

Fakat sonuçlara bakılırsa Mercedes'in bir yerlerde önemli hatalar yaptığı net bir şekilde ortada. Hamilton da ilk kez bir zamanlar baskın olan Mercedes'in yeni ve sert bir gerçeklikle yüzleşmek zorunda olduğunu ilk kez kesin bir şekilde kabul etti.

Mercedes'in işleri tersine çevirmesine yardım etmeye kararlı olan yedi kez dünya şampiyonu, F1'den ayrılabileceğine yönelik yorumları şiddetle reddetti.

Hamilton, "Barcelona testleri sırasında bana 'Eğer bir hata yaparsanız ne olacak?' şeklinde bir soru sorulmuştu. Ben de cevap olarak 'Biz hata yapmayız, biz dünya şampiyonlarıyız.' demiştim. Fakat gerçek şu ki, elimizdeki tüm olanakları da hesaba katarsak, hata yapmış olabiliriz."

“Yapmaya devam edeceğimiz şey sadece başımızı eğip çalışmaya devam etmek. Eğer birimiz düşersek, birbirimizi kaldırmak için takım arkadaşlarımıza güveniriz."

"Olmak istediğimiz yerde değiliz, ancak savaşmaya devam edeceğiz ve elimizden geldiğince sıkı çalışmaya devam edeceğiz ve sonunda tünelde ışık göreceğimizi umuyoruz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes'in yeni aracı W13 henüz beklenen performansı gösteremedi, bu durumun bir numaralı sebebi ise aracın sürekli zıplamasına sebebiyet veren dalgalanma sorunu. 

W13'ün normalde Hamilton'ın sekizinci şampiyonluğu için mücadele edeceği araç olması bekleniyordu. Bunun yerine Hamilton, şampiyona lideri Charles Leclerc'in tam 58 puan gerisinde yedinci sırada yer almakta ve bu sezon dünya şampiyonluğu için rekabet etme düşüncesini çoktan silmiş durumda.

Hamilton, "Halen alınacak birçok puan olduğunu ve teorik olarak şansım olduğunu biliyorum. Ancak gerçekçi olmak gerekiyor, sahip olduğumuz sorunlar küçük sorunlar değil."

"Ferrari ve Red Bull en kötü senaryoda dahi bir saniyeden fazla önümüzdeler. Şu anda bir sonraki yarış için düzeltecek bir şeyimiz yok, henüz bir çözümümüz yok."

"Çözümün ne olduğunu bulsak ve bunu tasarlamak için sıkı çalışsak bile, bunu inşa etmek aylar alabilir."

"Başımızı eğdik, umutluyuz, kovalamacaya devam ediyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz gerçeklere de dikkat etmeliyiz. Sadece çok çalışmamız ve gelecek yıl bu durumda olmamamız gerekiyor." dedi.

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