Hamilton: "Takımı ikna etmek için elimden geleni yaptım"
Lewis Hamilton, takımın Singapur GP'sindeki strateji nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.
7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, takımının kendisini yumuşak lastiklerle başlatma kararına karşı çıktığını söyledi.
İngiliz pilot, yarışa orta hamurla başlamayı savunduğunu ancak takımının yumuşak lastiklerle başlaması konusunda ısrarcı olduğunu ifade etti.
"Yarış sabahı yaptığımız toplantıda takım, araçların stratejisini ayırmak istediğini söyledi. Bu beni biraz şaşırttı."
"Geçmişte böyle bir pozisyonda olduğumuzda, eğer George iyi bir sıralama turu atmışsa ve ben ilk 10'un dışında kalmışsam stratejileri ayırırdık. Ama bu sefer çok yakındık, bu yüzden bana mantıklı gelmedi."
"Orta hamurla başlamak için elimden geleni yaptım ama takım yumuşak lastiklerle başlamamı önerdi. Ve sonra lastik battaniyelerini çıkardığımızda herkesin orta hamurda olduğunu gördüm…"
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