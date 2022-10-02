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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Hamilton: "Takımdan özür diliyorum"

7. virajda blokaj yaparak bariyerlere giren Lewis Hamilton, hatasından dolayı takımından özür diledi.

Can Çarpıcı
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, Editör
Hamilton: "Takımdan özür diliyorum"
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Hamilton, Singapur'da kendisi için oldukça olaylı ve dağınık bir yarışı geride bıraktı. Sıralama turlarını 3. sırada tamamlayan Hamilton, yarışın startında Carlos Sainz'a geçilerek dördüncülüğe geriledi ve bunun ardından 33. tura kadar Sainz'ı kovaladı. 

Sainz'ı yakından takip eden Hamilton, radyodan Sainz'dan daha çok tempoya sahip olduğunu söylüyordu ancak zorlu koşullardan dolayı geçiş yapamadı. 

İngiliz pilot, 33. tura kadar Sainz'ı yakın bir şekilde takip etti ve 33. turda, 7. viraja gelinirken bir geçiş denemesi yapmak istedi. 7 kez dünya şampiyonu pilot, lastiklerini kilitleyerek pistten dışarı uçtu ve Tecpro bariyerlere girdi. 

Hamilton, bariyerlerden ön kanadına ufak bir hasar alarak çıktı ve piste Lando Norris'in arkasında, Max Verstappen'in önünde geri döndü. 

Bu noktada sonra herkes slick lastikler için pite geldi ve Hamilton da pite gelerek kuru zemin lastiklerine geçti, ayrıca ön kanadını değiştirdi. 

Kuru zemin lastiklerine geçilmesinin ardından yarışı 8. sırada götüren Hamilton, yarışın sonunda 7. sıradaki Sebastian Vettel'i geçmek isterken bir kez daha yarış çizgisinden uçtu ve Max Verstappen'e geçilerek 9. sıraya geriledi. İngiliz pilot, damalı bayrağı da bu sırada gördü. 

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Hatasından dolayı üzgün olan Hamilton, yarış hakkında şunları söyledi: "Belki erken bir pit stop ile onun [Sainz] önüne geçebilirdik ama yarış, slick lastiklere ilk kimin geçeceğiyle alakalıydı. Ben de slick lastiklere ilk geçen olmak istiyordum ve bunun için çalışıyordum ama blokaj yapıp duvara girdiğimde hepsi boşa gitti." 

"Bu yüzden takımdan özür diliyoruz. Yaşıyoruz ve yeni şeyler öğreniyoruz. Bundan geri döneceğim. Bence hafta sonuna iyi başladık, sadece bugün gerçekten çok talihsizdi. Onu geçmeye çalışıyordum ve 7. virajda blokaj yaptım."

"Bu tarz şeyler yaşandığında çok üzülürsünüz ama ayağa kalkıp yeniden denersiniz. Yarışın sonunda da Seb'i geçmeye çalıştım ama içeri çizgi ıslaktı." 

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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